Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma makes history breaks Hardik Pandya Huge record fastest T20I fifty in India
भारत में सबसे तेज T20I फिफ्टी; अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास!

भारत में सबसे तेज T20I फिफ्टी; अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास!

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़ इतिहास रच दिया है। वह भारत में अब सबसे कम गेंदों में फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

Jan 26, 2026 07:31 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में महज 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी। अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ना तोड़ पाने का मलाल जरूर होगा, युवराज सिंह के नाम फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे कम 12 गेंदों पर फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर 14 गेंदों पर फिफ्टी लगाकर भी अभिषेक शर्मा इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। अभिषेक शर्मा अब भारतीय सरजमीं पर सबसे कम गेंदों पर फिफ्टी पूरी करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, इस मामले में उन्होंने हरफनमौला हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:यह हमें आत्मविश्वास...; भारत से बुरी तरह हारने के बावजूद क्यों खुश हैं NZ कप्तान

हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में महज 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। उनका यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोक दी है। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम 2 बार दर्ज है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने से पहले वह इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल 17 गेंदों पर अर्धशतक ठोक चुके हैं। लिस्ट में सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का भी नाम शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:अभिषेक या सूर्या नहीं…बल्लेबाजों के तूफान के बीच जानें कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच

T20I में भारतीय का सबसे तेज अर्धशतक:

अभिषेक शर्मा - 14 गेंदें* बनाम न्यूजीलैंड गुवाहाटी 2026

हार्दिक पंड्या - 16 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद 2025

अभिषेक शर्मा - 17 गेंदें बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

सूर्यकुमार यादव - 18 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी 2022

गौतम गंभीर- 19 गेंदें बनाम श्रीलंका नागपुर 2009

बात मैच की करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था, जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 17 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे, वहीं रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 18 रन खर्च कर 2 विकेट लिए थे। इस टारगेट को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारियों के दम पर महज 10 ओवर में चेज कर इतिहास रचा। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 68 तो सूर्या ने 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Abhishek Sharma India vs New Zealand Hardik Pandya अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |