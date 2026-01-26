भारत में सबसे तेज T20I फिफ्टी; अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास!

संक्षेप: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़ इतिहास रच दिया है। वह भारत में अब सबसे कम गेंदों में फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में महज 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी। अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ना तोड़ पाने का मलाल जरूर होगा, युवराज सिंह के नाम फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे कम 12 गेंदों पर फिफ्टी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर 14 गेंदों पर फिफ्टी लगाकर भी अभिषेक शर्मा इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं। अभिषेक शर्मा अब भारतीय सरजमीं पर सबसे कम गेंदों पर फिफ्टी पूरी करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, इस मामले में उन्होंने हरफनमौला हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में महज 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। उनका यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोक दी है। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम 2 बार दर्ज है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने से पहले वह इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल 17 गेंदों पर अर्धशतक ठोक चुके हैं। लिस्ट में सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर का भी नाम शामिल हैं।

T20I में भारतीय का सबसे तेज अर्धशतक: अभिषेक शर्मा - 14 गेंदें* बनाम न्यूजीलैंड गुवाहाटी 2026

हार्दिक पंड्या - 16 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद 2025

अभिषेक शर्मा - 17 गेंदें बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े 2025

सूर्यकुमार यादव - 18 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी 2022

गौतम गंभीर- 19 गेंदें बनाम श्रीलंका नागपुर 2009