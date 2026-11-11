अभिषेक शर्मा ने अचानक स्कूल पहुंचकर टीचर को चौंकाया, दीवाली के दौरान का वीडियो हुआ वायरल
भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दीपावली के मौके पर अपनी पुरानी टीचर से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में दमदार प्रदर्शन से अपनी एक अलग पहचान बना ली है। छोटे से करियर में ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में हो रही है। भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके अभिषेक ऑन फील्ड के साथ-साथ ऑफ फील्ड अच्छे कारणों के वजह से चर्चा में रहते हैं। उनके व्यवहार की हमेशा तारीफ होती है। अभिषेक का दीपावली के समय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपनी टीचर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
अभिषेक ने टीचर को दिया सरप्राइज
सोशल मीडिया पर अभिषेक के अपने टीचर से मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह दीपावली के दौरान अचानक अपने पुरानी टीचर से मिले। अभिषेक के आने पर वह काफी खुश दिखीं। अभिषेक आते ही अपने टीचर से गले मिले और फिर हाथ मिलाया। अमृतसर के लिटिल मिलेनियम प्रीस्कूल के पेज पर शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक कार से उतरकर अपनी टीचर से मिलने आते हैं। अभिषेक मास्क पहने हुए नजर आए। हालांकि जब अभिषेक और उनकी मुलाकात हुई तो टीचर भी क्रिकेटर के अचानक आने से हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, ''ये वास्तव में बड़ा सरप्राइज है।''
एक अन्य पोस्ट में अभिषेक को प्रीस्कूल के अंदर अपने टीचरों के साथ तस्वीर लेते हुए दिखाया गया है। शिक्षकों ने उनके अचानक आने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “लिटिल मिलेनियम एयरपोर्ट रोड आपको अपने बीच पाकर बेहद प्रसन्न और सम्मानित महसूस कर रहा है। आपने हमारी दिवाली को और भी अधिक उज्ज्वल, खुशहाल और चमकदार बना दिया।''
अभिषेक शर्मा हाल ही में न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा थे। इसके बाद अब वह कतर के दोहा में 19 नवंबर से शुरू होने वाले 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप' के लिए इंडिया ए टीम से जुड़ेंगे। इंडिया ए को नेपाल, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ करेगी। तिलक वर्मा कतर के दोहा में 19 से 29 नवंबर तक होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया ए दल की अगुवाई करेंगे जबकि रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भारत के टी-20 दल का हिस्सा रहे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव भी 15 सदस्यीय दल में शामिल हैं।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए इंडिया ए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान और आयुष बडोनी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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