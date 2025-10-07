ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की रेस में 3 भारतीयों की एंट्री, अभिषेक शर्मा को इनसे मिलेगी कड़ी टक्कर

आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की रेस में तीन भारतीयों ने एंट्री की है। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर कुलदीप यादव को पुरुष वर्ग में जबकि स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में नामांकित किया गया है।

भारत के करिश्माई खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव (पुरुष वर्ग में) और स्मृति मंधाना (महिला वर्ग में) को सितंबर महीने के लिए ‘आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। बाएं हाथ के टी20 विशेषज्ञ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने यूएई में खेले गए एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सात टी20 मैच में तीन अर्धशतक की मदद से सर्वाधिक 314 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा और उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। 25 वर्षीय बल्लेबाज ने पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की सर्वाधिक रेटिंग 931 अंक (बल्लेबाजी) भी हासिल की।

कलाई के वामहस्त स्पिनर कुलदीप ने भी एशिया कप में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 6.27 की इकोनॉमी दर से गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 17 विकेट चटकाए। एशिया कप में उन्होंने अपना अभियान यूएई के खिलाफ सात रन पर चार विकेट के साथ शुरू किया जबकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन पर चार विकेट लेकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार शिकस्त दी। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट इस नामांकन को हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने सितंबर में नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 497 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 55.22 और स्ट्राइक रेट 165.66 का रहा।

बेनेट श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ सीरीज के सर्वोच्च स्कोरर रहे। उन्होंने इसके बाद टी20 विश्व कप के अफ्रीका क्षेत्र के फाइनल के शुरुआती तीन मैचों में 72, 65 और 111 रन बनाए। उनकी शानदार बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहा। भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने सितंबर में चार वनडे मैचों में 308 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 77 और स्ट्राइक रेट 135.68 रहा।