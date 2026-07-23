शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े अभिषेक शर्मा, क्या ऐसा करने से बच पाएंगे?

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। भारतीय स्टार ओपनर 2026 में 9 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। अगर इस सीरीज में वह एक और बार 0 पर आउट होते हैं तो शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा।

इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा की नजरें एक बार फिर आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 की पोजिशन हासिल करने पर होगी। पहले पोजिशन के लिए उनकी लड़ाई हमवतन ईशान किशन से हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय से ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर यह ताज पहना है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा इस सीरीज में एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बचना चाहेंगे। यह रिकॉर्ड है एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का। अभिषेक शर्मा इस शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज एक कदम दूर हैं।

शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा 2026 में T20 में नौ बार डक पर आउट हो चुके हैं, जो राशिद खान (2019) और शादाब खान (2024) के साथ एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड है।

अगर अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ एक और बार 0 पर आउट होते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में 10 बार 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे।

अभिषेक शर्मा 6 बार 0 पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हुए हैं, जबकि तीन बार वह डोमेस्टिक क्रिकेट या आईपीएल में।

वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगातार तीन मैचों में 0 पर आउट हुए थे।

6000 टी20 रन के करीब अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में 6000 रन के करीब हैं। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 रन बनाते ही वह यह मुकाम हासिल कर लेंगे। भारत के लिए सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने यह कारनामा 166 पारियों में किया था। वहीं विराट कोहली 184 और शुभमन गिल 185 पारियों के साथ लिस्ट में उनके पीछे हैं। अगर आज अभिषेक शर्मा 16 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह 200 या उससे कम पारियों में 6000 टी20 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे।

अभिषेक के नाम टी20 क्रिकेट में फिलहाल 199 पारियों में 5984 रन दर्ज है, इस दौरान उन्होंने 9 शतक जड़े हैं।