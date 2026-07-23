शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े अभिषेक शर्मा, क्या ऐसा करने से बच पाएंगे?
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। भारतीय स्टार ओपनर 2026 में 9 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। अगर इस सीरीज में वह एक और बार 0 पर आउट होते हैं तो शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा।
इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा की नजरें एक बार फिर आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 की पोजिशन हासिल करने पर होगी। पहले पोजिशन के लिए उनकी लड़ाई हमवतन ईशान किशन से हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय से ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर यह ताज पहना है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा इस सीरीज में एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बचना चाहेंगे। यह रिकॉर्ड है एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का। अभिषेक शर्मा इस शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज एक कदम दूर हैं।
शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा 2026 में T20 में नौ बार डक पर आउट हो चुके हैं, जो राशिद खान (2019) और शादाब खान (2024) के साथ एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड है।
अगर अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ एक और बार 0 पर आउट होते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में 10 बार 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे।
अभिषेक शर्मा 6 बार 0 पर इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हुए हैं, जबकि तीन बार वह डोमेस्टिक क्रिकेट या आईपीएल में।
वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लगातार तीन मैचों में 0 पर आउट हुए थे।
6000 टी20 रन के करीब अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में 6000 रन के करीब हैं। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 रन बनाते ही वह यह मुकाम हासिल कर लेंगे। भारत के लिए सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम है, जिन्होंने यह कारनामा 166 पारियों में किया था। वहीं विराट कोहली 184 और शुभमन गिल 185 पारियों के साथ लिस्ट में उनके पीछे हैं। अगर आज अभिषेक शर्मा 16 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह 200 या उससे कम पारियों में 6000 टी20 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे।
अभिषेक के नाम टी20 क्रिकेट में फिलहाल 199 पारियों में 5984 रन दर्ज है, इस दौरान उन्होंने 9 शतक जड़े हैं।
2026 में जबरदस्त रहा है अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन
2026 में अभिषेक शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में 503 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। इस साल उन्होंने 5 फिफ्टी लगाई है। वहीं ईशान किशन 667 रनों के साथ यहां भी अभिषेक शर्मा के ऊपर पहले पायदान पर हैं। पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव 484 रनों के साथ तीसरे, शिवम दुबे 482 रनों के साथ चौथे और संजू सैमसन 400 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें