भारत के ‘सेंचुरी किंग’ बनने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, अब निशाने पर विराट कोहली का रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर का 8वां शतक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाला के खिलाफ जड़ा। उनकी नजरें अब इस फॉर्मेट में भारत का सेंचुरी किंग बनने की है। वह विराट कोहली के रिकॉर्ड के बेहद नजदीक हैं।
अभिषेक शर्मा ने बंगाल के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी शतक ठोक कोहराम मचा दिया है। ICC रैंकिंग में नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बंगाल के खिलाफ 52 गेंदों पर 8 चौकों और 16 गगनचुंबी छ्क्कों की मदद से 148 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने महज 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ गुरु युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं 32 गेंदों पर भारत के लिए टी20 में दूसरा सबसे तेज शतक ठोका। अभिषेक शर्मा ने अपने इस शतक के दम पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। वह टी20 में भारत के लिए अब सबसे ज्यादा 8 शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक समेत टी20 में कुल 8 सेंचुरी जड़ चुके हैं। अब अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर की 8वीं सेंचुरी जड़ हिटमैन की बराबरी कर ली है। अभिषेक के इन 8 में से 2 शतक इंटरनेशनल मंच पर आए।
अब अभिषेक शर्मा की नजरें टी20 क्रिकेट में भारत का ‘सेंचुरी किंग’ बनने पर है। भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में शतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली अपने टी20 करियर में 9 शतक जड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा को सेंचुरी किंग बनने के लिए महज 2 शतकों की दरकार है। अभी तो अभिषेक शर्मा का करियर शुरू हुआ है, वह आसानी से विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं।
भारतीय बल्लेबाजों द्वारा T20 में सबसे ज्यादा शतक
9 - विराट कोहली
8 - अभिषेक शर्मा*
8 - रोहित शर्मा
7 - केएल राहुल
6 - ऋतुराज गायकवाड़
6 - संजू सैमसन
6 - शुभमन गिल
6 - सूर्यकुमार यादव
अभिषेक शर्मा ने जो यह 148 रनों की पारी खेली है वो टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई दूसरी सबसे बड़ी पारी है। सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है, उन्होंने 2024 में मेघालय के खिलाफ नाबाद 151 रन बनाए थे। वहीं श्रेयस अय्यर 55 गेंदों पर 147 रनों के साथ तीसरे पायदान खिसक गए हैं।