पहली गेंद में छक्का जड़ने के मामले में अभिषेक शर्मा का कोई सानी नहीं, अपना ही रिकॉर्ड किया और बेहतर
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद में छक्का जड़कर अपने एक खास रिकॉर्ड को और मजबूती से स्थापित किया है। पहली गेंद में छक्का जड़ने के मामले में बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज का कोई सानी नहीं है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 शृंखला का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला गया। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए और भारत के सामने 199 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से सिर्फ 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीता।
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आज के मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में शतक पूरा किया। वे 38 गेंदों में कुल 113 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 297 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। पहली गेंद में छक्का जड़ने का सिलसिला शुरू करने के बाद उन्होंने पूरी पारी में कुल 11 छक्के जड़े। अभिषेक के बल्ले से 9 चौके भी निकले। इस मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अभिषेक शर्मा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन अपने एक और रिकॉर्ड को काफी मजबूत किया। उन्होंने आज के मैच में अपनी पहली गेंद का सामना जब किया तो उसे छक्के के लिए भेज दिया। पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी ने की और उन्होंने पहली चार गेंदों का सामना किया। अभिषेक शर्मा को पहले ओवर की पांचवीं गेंद में स्ट्राइक मिली। जेकब डफी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने जेकब डफी की इस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया।
इस खास शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद में सबसे ज्यादा बार छक्का जड़ने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। अभिषेक शर्मा अपने करियर में अब तक 8 बार पहली गेंद पर छक्का जड़ चुके हैं। ऐसा उनके अलावा दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया है। उन्होंने पहले ही अफगानी बैटर को पीछे छोड़ दिया था, अब अपना ही रिकॉर्ड और बेहतर किया है। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान के प्लेयर शफीकुल्लाह शिनवारी मौजूद हैं, जिन्होंने 6 बार अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का मारा है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ऐसा 8 बार किया है और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आगे भी इस आंकड़े के अंकों में इजाफा होने की उम्मीद है। सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 5 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। आयरलैंड के दिग्गज बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने चार बार ऐसा किया है। कॉलिन मुनरो जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी चार बार पहली गेंद में छक्का जड़ा है। यूएई के मोहम्मद नवाज भी इस सूची मेें शामिल हैं। उन्होंने भी चार बार यह कारनामा किया है।
T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बैटर
8 - अभिषेक शर्मा (IND)
6 - शफीकुल्लाह शिनवारी (AFG)
5 - सूर्यकुमार यादव (IND)
4 - पॉल स्टर्लिंग (IRE)
4 - कॉलिन मुनरो (NZ)
4 - मोहम्मद नवीद (UAE)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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