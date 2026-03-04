अभिषेक शर्मा का सेमीफाइनल में खेलना पक्का, कोच मोर्ने मोर्कल ने दिए बड़े संकेत, जानिए संजू पर क्या कहा?
इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं यह एक बड़ा सवाल था, जिसको लेकर अब भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच ने बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने संजू सैमसन पर भी अपनी बात रखी है। जानिए उन्होंने पीसी में क्या-क्या कहा।
भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के महा-मुकाबले से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने टीम की तैयारियों और खिलाड़ियों के फॉर्म पर खुलकर बात की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार, 5 मार्च को होने वाले इस सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है। मोर्कल ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बचाव करते हुए उनके खेलने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, "अभिषेक के लिए कल का दिन एक फ्रेश पेज है और उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने का शानदार अवसर है।" मोर्कल ने याद दिलाया कि अभिषेक ने इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पहले भी शतक जड़ा है और उन्हें उसी 'फील-गुड' पल से प्रेरणा लेनी चाहिए।
अभिषेक के गिरते फॉर्म और आत्मविश्वास पर बात करते हुए कोच ने उन्हें बेखौफ खेलने की सलाह दी है। मोर्कल का मानना है कि अभिषेक की बल्लेबाजी तकनीक की समस्या नहीं है, बल्कि यह केवल लय की बात है। उन्होंने कहा, "अभिषेक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तकनीक की ज्यादा चिंता नहीं करते, उनके लिए केवल एक या दो अच्छे शॉट्स ही उनकी लय और आत्मविश्वास वापस लाने के लिए काफी हैं।" वहीं, संजू सैमसन की प्रशंसा करते हुए मोर्कल ने उनके प्रोफेशनल रवैये को सराहा। उन्होंने संजू के बारे में कहा, "संजू ने एक महत्वपूर्ण मैच में अपनी क्लास और अनुभव दिखाया। पेशेवर खेल में 'तैयार रहना' ही सबसे बड़ी खूबी है ताकि मौका मिलते ही आप खुद को साबित कर सकें।"
वानखेड़े की पिच और परिस्थितियों को लेकर भी मोर्कल ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने पिच को बल्लेबाजी के अनुकूल बताते हुए एक हाई-स्कोरिंग मैच की भविष्यवाणी की है, हालांकि उन्होंने ओस को एक बड़ी चुनौती माना। पिच के बारे में उन्होंने कहा, "गर्मी की वजह से विकेट का सौ प्रतिशत सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन हम एक चुनौतीपूर्ण हाई-स्कोरिंग गेम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।" गेंदबाजी कोच ने फील्डिंग में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 13 कैच छोड़े हैं। उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहें तो हम मैदान पर 15-20 रन अतिरिक्त देने के दोषी हैं और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां खिलाड़ियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी होगी।"
मोर्कल ने इंग्लैंड की टीम को एक 'स्ट्रीट स्मार्ट' और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बताया जो काफी गहराई तक बल्लेबाजी करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल का मैच दो आक्रामक टीमों के बीच एक शूटआउट मुकाबला होगा और जो टीम दबाव में अपने नर्व्स पर काबू रखेगी, वही जीत दर्ज करेगी। टीम इंडिया के नए 'एंटरटेनर' ब्रांड ऑफ क्रिकेट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक युवा और रोमांचक टीम हैं जो प्रशंसकों के मनोरंजन के लिए आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर हम अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, तो बाकी चीजें खुद-ब-खुद सही हो जाएंगी।" भारत की नजर अब इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल का टिकट पक्का करने पर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।