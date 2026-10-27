अभिषेक शर्मा ने फिर से वैभव सूर्यवंशी संग ओपनिंग का दिया संकेत, बोले- हम बाकी मैचों में...
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड में फिर से वैभव सूर्यवंशी के संग ओपनिंग करने का संकेत दिया है। दोनों ने तीसरे टी20 में भारत को दमदार शुरुआत दिलाई थी। अभिषेक ने शतक लगाया जबकि सूर्यवंशी फिफ्टी से चूक गए।
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बचपन से युवराज सिंह को अपना आदर्श मानते रहे हैं, लेकिन अपने गुरु की 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने की चुनौती स्वीकार करने के लिए वह अभी तैयार नहीं हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंगलवार को मैच जिताऊ शतक लगाने वाले अभिषेक ने कहा कि इतनी कम गेंदों में 50 रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। अभिषेक ने 38 गेंद में नौ चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन की आक्रामक पारी खेली। उनकी इस पारी के बूते भारत ने जीत के लिए मिले 199 रन के लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।
फिर से वैभव सूर्यवंशी संग ओपनिंग का दिया संकेत
भारत की छह विकेट की जीत के बाद 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार के लिए चुने गए अभिषेक ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि उस समय युवराज किस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं है।'' उन्होंने कहा, '' कोई बल्लेबाज अगर इस तरह खेलने के इरादे से मैदान पर उतरता है तो भी यह आसान नहीं होगा। आप यूं ही मैदान पर जाकर 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना सकते। ऐसा कभी-कभार ही होता है।'' अभिषेक ने कहा कि उनका और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का मुख्य उद्देश्य टीम को तेज शुरुआत दिलाना और उस लय को बरकरार रखना था। उन्होंने कहा, ''एक बल्लेबाज के तौर पर हम ऐसे रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागते। हमारा लक्ष्य हमेशा टीम को मैच जिताना होता है। खासकर वैभव के साथ हमारी यही योजना थी। हम सीरीज के बाकी मैचों में भी इसी अंदाज को जारी रखना चाहते हैं और इस बार हमारी योजना सफल रही।'' 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें चार चौके और चार छक्के हैं। उन्होंने अभिषेक के साथ 118 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की।
'आपके दिमाग में पिच की परिस्थितियां और...'
अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का श्रेय टीम के कोचिंग स्टाफ और अभ्यास सत्रों को दिया। उन्होंने बताया कि साइडआर्म से फेंकी जाने वाली गेंदों के खिलाफ लगातार अभ्यास करने से उन्हें अपनी स्वाभाविक शैली में बल्लेबाजी करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, ''मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आसान है। इसके लिए की गई तैयारी अहम होती है। मैं हमारे कोचों का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हम साइडआर्म से फेंकी जाने वाली गेंदों के खिलाफ काफी अभ्यास कर रहे हैं।'' अभिषेक ने कहा कि बल्लेबाजी करते समय पिच की परिस्थितियों, मैदान के आकार और गेंदबाजों की शैली को ध्यान में रखना जरूरी होता है। उन्होंने कहा, ''आपके दिमाग में पिच की परिस्थितियां और बाउंड्री की दूरी रहती हैं। साथ ही गेंदबाज को भी ध्यान में रखना होता है और उसी के अनुसार शॉट खेलने होते हैं। मैं भी यही करता हूं।''
'सूर्यवंशी ने जिस तरह शुरुआत की, वह खास था'
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बताया कि सोमवार का अभ्यास सत्र काफी अच्छा रहा था और वह उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ''कल हमारा अभ्यास सत्र अच्छा रहा था। मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहता था और मैंने वही किया। मुझे लगता है कि मैंने इस पारी की कल्पना पहले ही कर ली थी और फिर वैसा ही हुआ।'' अभिषेक ने सूर्यवंशी की भी तारीफ की और कहा कि पहली ही गेंद से उनके आक्रामक अंदाज ने भारतीय पारी को गति प्रदान की। उन्होंने कहा, ''सूर्यवंशी ने पहले ओवर में जिस तरह शुरुआत की, वह वाकई खास था। हमारी योजना टीम को शुरुआती गति दिलाने और फिर उसी लय को बनाए रखने की थी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय