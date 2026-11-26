अभिषेक शर्मा का सेमीफानल में शानदार पारी के बावजूद टूटा दिल, लिस्ट ए में 5वीं बार नहीं कर पाए ये कमाल
Abhishek Sharma IND A vs SL A: अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में टिककर बल्लेबाजी की। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर इंडिया ए को अच्छी शुरुआत दिलाई।
स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का गुरुवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में बल्ला चला। उन्होंने इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए सेमीफाइनल में 63 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली। उन्होंने दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 11 चौके और एक छक्के लगाए। तूफानी बैटिंग के लिए मशहूर अभिषेक का इस मैच में स्ट्राइक रेट 123.81 का रहा। 26 वर्षीय अभिषेक का शानदार पारी खेलने के बावजूद दिल टूट गया। वह लिस्ट ए क्रिकेट में पांचवां शतक जड़ने का कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने अब तक 72 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें 2365 रन बटोरे। उन्होंने इस दौरान चार शतक के अलावा 10 अर्धशतक लगाए। उनका लिस्ट ए में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 170 है।
अभिशेक शर्मा ने दिलाई अच्छी शुरुआत
इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अभिषेक ने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने 27 गेंदों में चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रन बनाए। उन्हें जनिथ लियानागे ने आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। अभिषेक ने 37 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया। उन्होंने तिलक के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की।
अभिषेक बने लाहिरू समरकू का शिकार
अभिषेक की पारी का अंत लाहिरू समरकून ने 22वें ओवर की पांचवीं गेंद पर किया। अभिषेक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन बल्ला सही से कनेक्ट नहीं हुआ। वह गेंद को हिट करने के बाद फौरन मुड़ गए। उन्हें अंदाजा था कि गलत शॉट बैठे हैं। लियानागे ने जैसे ही कैच लपका तो श्रीलंकाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उन्हें पता था कि यह एक बड़ा विकेट है। अभिषेक काफी निराश मन से लौटते दिखे।
पिछले मैच में सस्ते में लौटे थे अभिषेक शर्मा
अभिषेक एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अब तक चार पारियां खेली हैं, जिसमें दो में फ्लॉप रहे। वह यूएई के खिलाफ ग्रुप मैच में सस्ते में पवेलियन लौटे थे। उन्होंने 5 गेंदों में महज 12 रन बनाए थे। इस मैच में 15 वर्षीय सूर्यवंशी के बल्ले से तूफान निकला था। सूर्यवंशी ने 53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों के दम पर 204 रन बनाए। यह लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक है। भारत ने 250 का टारगेट 14.2 ओवर में हासिल किया था। वहीं, अभिषेक ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान ए के खिलाफ 42 गेंदों में 6 चौकों और 6 छक्कों के जरिए 70 रन जुटाए थे। उन्होंने नेपाल के सामने 9 रनों का योगदान दिया था।
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