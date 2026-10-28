संजू सैमसन की 'कुर्बानी' नहीं भूले अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी बोले- अगर मैच लाइव नहीं आए तो...

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में शानदार बल्लेबाजी की। भारत ने वेलिंगटन में आसानी से बड़ा टारगेट चेज किया। अभिषेक और संजू की बातचीत का एक वीडियो सामने आया है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने मंगलवार को वेलिंगटन में तीसरे टी20 में छह विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 199 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 13.2 ओवर में चेज किया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शतक जमाया जबकि वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूक गए। अभिषेक ने 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रनों की पारी खेली। वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बटोरे, जिसमें चार चौका और चार छक्के हैं। दोनों ने 133 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया। ईशान किशन के चोटिल होने के कारण 15 वर्षीय वैभव दूसरे टी20 में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए थे लेकिन फ्लॉप रहे। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वेलिंगटन में अभिषेक और वैभव की सलामी जोड़ने को आजमाने का फैसला किया। इस वजह से संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर उतरना पड़ा। संजू ने 13 गेंदों में दो चौकों के जरिए 18 रन जुटाए। अभिषेक तूफानी शतक जड़ने के बाद संजू द्वारा दी गई ओपनिंग स्लॉट की कूर्बानी नहीं भूले। उन्होंने संजू को सेल्फलेस प्लेयर करार दिया।

'संजू पाजी ने पिछले दो मैचों में...' भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बुधवार को अभिषेक और वैभव की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। अभिषेक ने वीडियो में कहा, ''मैंने और वैभव ने वेलिंगटन में ओपनिंग की। संजू भाई ओपन करते आ रहे थे। हम देख सकते हैं कि टीम में हर कोई सेल्फलेस (निस्वार्थ) है। मुझे लगता है कि टीम ने जो माहौल दिखाया, वह शानदार है। संजू पाजी ने पिछले दो मैचों में जिस तरह की पारियां खेली, जो वह करते आ रहे थे। उससे पता चलता है कि बल्लेबाजी में अपना पसंदीदा स्थान छोड़ना आसान नहीं होता है। इससे उनके जज्बे का पता चलता है। संजू पाजी और पूरी टीम ने जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया, वो बेहतरीन है।'' भारत ने वेलिंगटन में लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर में 26 रन बटोरे। यह ओवर पेसर जैकब डफी ने डाला। वैभव ने भारतीय पारी की पहली गेंद पर चौका लगाया। उन्होंने तीसरी गेंद पर छक्का लगाया।

'अगर मैच लाइव नहीं आए तो हमारे ...' अभिषेक ने वैभव से पूछा कि आपने जिस तरह की शुरुआत की, क्या दिमाग में था? वैभव ने जवाब में कहा, ''दिमाग में तो था ही। पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया। सोचा कि थोड़ा टाइम ले लूं। मैंने अपने टी20 गेम के उलट खेलने का प्रयास किया। मुझे पावरप्ले में मौका मिला तो मैंने रणनीति पर अमल करने की कोशिश की और अच्छी शुरुआत दिला दें तो टीम के लिए रनचेज आसान हो जाता है।'' वहीं, सूर्यवंशी ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा, ''जैसे भैया ने स्टार्ट किया तो न्यूजीलैंड टीम बैकफुट पर थी और उसके बाद गेम से ही बाहर हो गए। जिस तरह से यह बैटिंग करते हैं, अगर मैच लाइव नहीं आए तो हमारे गांव में बोलते हैं कि छट पर क्रिकेट चल रहा। मुझे इनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा ही लग रहा था।''