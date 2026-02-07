Cricket Logo
अभिषेक शर्मा गोल्डन डक का शिकार, कोहली के शर्मनाक क्लब में एंट्री; संजू सैमसन का रिकॉर्ड टूटा

संक्षेप:

Abhishek Sharma Duck Record: अभिषेक शर्मा भारत बनाम अमेरिका मैच में अपना खाता नहीं खोल सके। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Feb 07, 2026 08:11 pm IST
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ फ्लॉप रहे। युवा ओपनर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गोल्डन डक का शिकार हो गया। जब खिलाड़ी पहली गेंद पर बिना रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहते हैं। अभिषेक को अली खान ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर अपने जाल में फंसाया और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। अभिषेक ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर आई पटकी हुई गेंद पर खड़े-खड़े हवाई फायर का प्रयास किया। हालांकि, डीप एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री पर मौजूद संजय कृष्णमूर्ति ने कैच पकड़ लिया।

कोहली के शर्मनाक क्लब में एंट्री

25 वर्षीय अभिषेक ने विराट कोहली के एक शर्मनाक क्लब में एंट्री कर ली है। वह टी20 वर्ल्ड कप में गोल्डन डक का शिकार होने वाले चौथे भारतीय ओपनर बन गए हैं। मुरली विजय 2010 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पहली गेंद पर आउट हुए थे। 'हिटमैन' रोहित शर्मा के साथ 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ऐसा हुआ। दिग्गज बल्लेबाज कोहली 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में बतौर ओपनर उतरने के बाद गोल्डन डक का शिकार हुए थे। उन्हें नेत्रवलकर ने आउट किया था। 2024 में ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली और रोहित ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़ा

अभिषेक ने संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारतीय ओपनर्स की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक ने तीसरी बार पहली गेंद पर विकेट गंवाया है। सैमसन और केएल राहुल दो-दो बार बतौर ओपनर गोल्डन डक का शिकार हुए। सैमसन भारत बनाम अमेरिका मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। राहुल लंबे समय से भारत के टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। वहीं, लिस्ट में रोहित शर्मा शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में चार बार पहली गेंद पर अपना विकेट खोया।

Abhishek Sharma T20 World Cup 2026
