अभिषेक शर्मा T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले बन सकते हैं चौथे भारतीय, राहुल-हार्दिक से निकल जाएंगे आगे
अभिषेक शर्मा के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले के दौरान केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़कर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला चौथा बल्लेबाज बनने का मौका है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। ग्लेन फिलिप्स और अभिषेक तीन मैच के बाद सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज सीरीज में शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। बतौर फुल मेंबर टीम की ओर से खेलते हुए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है, उन्होंने 30 गेंदों में ये कारनामा किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उनके पास इस रिकॉर्ड को बेहतर करने का मौका था लेकिन वह चूक गए लेकिन फिर भी 35 गेंद में शतक जड़कर उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक के पास चौथे मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है।
अभिषेक शानदार फॉर्म से गुजर रहे
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 गेंद में 113 रन बनाए। अभिषेक टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने 11 शतक लगाए हैं। चौथे टी20 मैच में उनके पास टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में आगे बढ़ने का शानदार मौका है। अभिषेक ने 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2240 रन बनाए हैं। उनका औसत 33.43 रहा और स्ट्राइक रेट 196.83 रहा है। उन्होंने चार शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 135 है। उन्होंने दो साल पहले ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उसके बाद से वह लगातार शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं।
राहुल-हार्दिक को छोड़ सकते हैं पीछे
अभिषेक शर्मा अगर चौथे मैच में 26 रन बनाते हैं तो वह केएल राहुल को सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। राहुल के नाम 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2265 रन हैं। उन्होंने दो शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं। जबकि अगर चौथे मुकाबले में वह 49 रन बना लेते हैं तो अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। वह हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ेंगे, जिनके नाम 138 मैचों में 2228 रन हैं। उन्होंने नौ अर्धशतक लगाए हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा रन
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं। उनके नाम पांच शतक और 32 अर्धशतक हैं। विराट कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं। सूर्यकुमार यादव ने 113 मैचों में 3272 रन बनाए हैं। उन्होंने चार शतक और 25 अर्धशतक मारे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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