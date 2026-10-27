अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़ की सूर्यकुमार यादव की बराबरी, अब सिर्फ रोहित शर्मा से रह गए पीछे
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने तूफानी शतक जड़कर सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हालांकि, रोहित शर्मा से पीछे हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए तूफानी शतक जड़ा है और सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 5 शतक हैं। भारत के लिए सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के अब चार-चार शतक हो गए हैं।
अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में विकेट के चारों ओर शॉट खेले। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की की दर्शक भी हैरान रह गए। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले को अपनी बल्लेबाजी से यादगार बनाते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 9 चौके और 11 छक्के लगाए। उन्होंने इस मैच में 297.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा। इस शतक के साथ अभिषेक ने सूर्यकुमार यादव के शतकों की बराबरी करने के अलावा ग्लेन मैक्सवेल-रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। पूरी दुनिया में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में ग्लेन-मैक्सवेल और रोहित शर्मा पांच शतकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि करणबीर सिंह, फिल साल्ट, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा चार-चार शतकों के साथ संयुक्त रूप से लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
पुरुषों के T20I में सर्वाधिक शतक
5 - ग्लेन मैक्सवेल
5 - रोहित शर्मा
4- करणबीर सिंह
4 - फिल साल्ट
4- सूर्यकुमार यादव
4- अभिषेक शर्मा
इस शतक के साथ अभिषेक शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने फुल मेंबर टीमों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर भी खुद का नाम दर्ज करा दिया है। इससे पहले वे 30 गेंदों में शतक जड़कर पहले नंबर पर पहले ही मौजूद हैं। उन्होंने यह कारनामा अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलते हुए इस साल किया था। लिस्ट में दूसरे स्थान सिकंदर रजा हैं। उन्होंने 33 गेंदों में नामीबिया के खिलाफ शतक जड़ा था। फिन एलेन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डेविड मिलर, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।
सबसे तेज T20I शतक (FM टीमें)
30 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
33 - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम गाम्बिया, नैरोबी (रुराका), 2024
33 - फिन एलन (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 2026
35 - डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, पॉचेफस्ट्रूम, 2017
35 - रोहित शर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
35 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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