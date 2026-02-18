होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

वर्ल्ड नंबर-1 अभिषेक शर्मा का सुपर फ्लॉप शो, पिछले 7 मैचों में 5 बार जीरो पर हुए आउट

Feb 18, 2026 07:44 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अभिषेक शर्मा ने टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने के अनचाहे रिकॉर्ड में आशीष नेहरा की बराबरी कर ली है। अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में पिछली सात पारियों में 5 बार खाता नहीं खोल सके हैं।

वर्ल्ड नंबर-1 अभिषेक शर्मा का सुपर फ्लॉप शो, पिछले 7 मैचों में 5 बार जीरो पर हुए आउट

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नीदरलैंड के खिलाफ भी बल्ला नहीं चला। टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का टी20 विश्व कप में अभी तक खाता नहीं खुला है। अमेरिका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौटे। वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज होने के बावजूद अभिषेक शर्मा के इस तरह के प्रदर्शन से हर कोई हैरान है। अभिषेक शर्मा के पिछले कुछ 7 मैच बेहद खराब रहे हैं और इस दौरान वह 5 बार खाता नहीं खोल सके हैं।

टी20 विश्व कप में बतौर भारतीय बल्लेबाज उन्होंने आशीष नेहरा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों खिलाड़ी 3-3 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। इन दोनों बल्लेबाज के अलावा बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में शिवम दुबे, गौतम गंभीर, रविंद्र जडेजा विराट कोहली और अक्षर पटेल का नाम शामिल है। ओपनर अभिषेक शर्मा खराब प्रदर्शन के बावजूद आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी है।अभिषेक शर्मा ने पिछले 18 महीने में खुद को इस प्रारूप का खतरनाक खिलाड़ी साबित किया है लेकिन घरेलू मैदान पर खेली जा रही आईसीसी प्रतियोगिता में वह अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में अभिषेक शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। अभिषेक शर्मा 2026 में 5 बार जीरो पर आउट हुए हैं अगर वह एक बार और शून्य पर आउट होते हैं तो वह पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साइम आयूब के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Abhishek Sharma T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;