अभिषेक शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के क्लब में मारी एंट्री, ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बैटर बने
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा ने 15 रन बनाने के साथ ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सूर्या के क्लब में एंट्री मारी है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने सूर्यकुमार यादव के क्लब में एंट्री मारी है। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 1,000 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने यह उपलब्धि हासिल की थी।
शनिवार, 24 अक्टूबर को खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड बुक के पन्न तब पलटे जब उन्होंने 15 रन बनाकर साल 2026 के कलैंडर ईयर में टी-20I में 1,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय के रूप में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। अभिषेक को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में 1,000 रन के क्लब में शामिल होने के लिए 15 रन चाहिए थे और उन्होंने सिर्फ सात गेंदों में ये 15 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव एक कैलेंडर साल में 1,000 से ज्यादा T20I रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने साल 2022 में ये कारनामा किया था। उनसे पहले किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं किया था और चार साल तक भी यह रिकॉर्ड कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज नहीं दोहरा सका था। एशियन गेम्स के 2026 एडिशन के दौरान ईशान किशन इस एलीट क्लब में शामिल हुए।
सूर्या ने 2022 में 31 T20I खेले और 1,164 रन बनाए, जबकि ईशान ने इस साल 35 मैचों में 1,159 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने इस साल 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 1,000 के आंकड़े को छुआ है। पूरी दुनिया की बात की जाए कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह के नाम है। करणबीर ने 2025 में 32 T20I खेले थे और रिकॉर्ड 1,488 रन बना दिए थे। उनसे ज्यादा रन किसी भी बैटर ने एक कैलेंडर ईयर में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में नहीं बनाए हैं। उनके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 2021 कैलेंडर साल में 29 मैचों में 1,326 रन बनाए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी-20I मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला ज्यादा देर नहीं चला। उन्होंने 21 गेंदों में 27 रन तीन चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए।
एक कैलेंडर ईयर में 1000 से अधिक टी-20I रन बनाने वाले भारतीय बैटर
सूर्यकुमार यादव 31 मैचों में 1164 रन साल 2022
ईशान किशन 35 मैचों में 1159 रन साल 2026
अभिषेक शर्मा 36 मैचों में 1000* से अधिक रन साल 2026
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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