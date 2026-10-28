अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन से छीन लिया T20I का ताज, बने नंबर वन; टेस्ट रैंकिंग में भी हुई उठापटक
ICC T20I Rankings: अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक लगाकर ईशान किशन से T20I का ताज छीन लिया है। वे अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा टेस्ट रैंकिंग में भी उठापटक देखने को मिली है।
ICC T20I Rankings में बड़ी उठापटक देखने को मिली है। भारत के एक बल्लेबाज ने अपने ही देश के दूसरे बल्लेबाज को पीछे छोड़कर नंबर वन की कुर्सी हासिल कर ली है। अभिषेक शर्मा अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं। वे इस स्पॉट पर पहले भी रह चुके हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन खास नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में तूफानी शतक लगाकर अभिषेक शर्मा ने नंबर वन का ताज अपने सिर पर धारण कर लिया है। उन्होंने ईशान किशन को पीछे छोड़ा है, जो काफी समय से नंबर वन T20I बल्लेबाज थे। चोट के कारण वे दो मैच नहीं खेल पाए। ऐसे में उनका डिमोशन हो गया, जबकि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ, जहां मार्को यानसेन ने इतिहास रच दिया।
मार्को यानसेन एक ही समय पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजी की लिस्ट में नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, जबकि टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। गेंदबाजी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा है, जबकि ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा को यानसेन ने शीर्ष पायदान से खिसका दिया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर टेस्ट रैंकिंग में पहली बार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने 15 पायदानों की छलांग लगाई है और वे 8वें स्थान पर आ गए हैं।
आईसीसी वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट और कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉप 10 में एंट्री कर ली है, जबकि टॉप 10 से जो रूट और कुसल मेंडिस बाहर हो गए हैं। भारत के 4 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं, जिनमें नंबर एक पर शुभमन गिल, 3 पर विराट कोहली, 4 पर रोहित शर्मा और 10वें नंबर पर केएल राहुल हैं।
ICC T20I Rankings में इस समय अभिषेक शर्मा 897 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने एक पायदान की छलांग लगाई है और वे तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनके खाते में 883 रेटिंग पॉइंट्स हैं। 866 अंकों के साथ ईशान किशन तीसरे स्थान पर लुढ़क गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक चौथे स्थान पर हैं, जिनके खाते में 793 अंक हैं। वहीं, जोस बटलर 789 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
ICC T20I Rankings में टॉप 5 बल्लेबाज
1. अभिषेक शर्मा - 897 अंक
2. साहिबजादा फरहान - 883 अंक
3. ईशान किशन - 866 अंक
4. हैरी ब्रूक - 793 अंक
5. जोस बटलर - 789 अंक
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो यहां अभी तक मिचेल स्टार्क का राज था, लेकिन इस पर मार्को यानसेन ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। स्टार्क दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। तीसरे स्थान पर मैट हेनरी हैं, जबकि इंग्लैंड के ऑली रोबिन्सन चौथे स्थान पर हैं और भारत के जसप्रीत बुमराह पांचवें नंबर पर हैं।
ICC Test Rankings में टॉप 5 गेंदबाज
1. मार्को यानसेन - 876 अंक
2. मिचेल स्टार्क - 861 अंक
3. मैट हेनरी - 861 अंक
4. ओली रॉबिन्सन - 856 अंक
5. जसप्रीत बुमराह - 853 अंक
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में टॉप 5 ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहां मार्को यानसेन आ गए हैं। भारत के रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। तीसरे पायदान पर बांग्लादेश मेहदी हसन मिराज हैं, जबकि चौथे स्थान पर साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर हैं। वहीं, पाचवें नंबर पर मिचेल स्टार्क हैं।
ICC Test Rankings में टॉप 5 गेंदबाज
1. मार्को यानसेन - 451 अंक
2. रविंद्र जडेजा - 422 अंक
3. मेहदी हसन मिराज - 319 अंक
4. वियान मुल्डर - 309 अंक
5. मिचेल स्टार्क - 257 अंक
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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