अभिषेक शर्मा का ICC T20I रैंकिंग में एक और धमाका, वरुण चक्रवर्ती के पीछे पड़ा पाकिस्तानी गेंदबाज

अभिषेक शर्मा ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में 900 रेटिंग का जादुई नंबर पार कर लिया है। वह विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बाद ऐसा करने वाले मात्र तीसरे भारतीय बने हैं। वरुण चक्रवर्ती नंबर-1 बॉलर तो हार्दिक पांड्या नंबर-1 ऑलराउंडर हैं।

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का आईसीसी T20I रैंकिंग में धमाल जारी है। बुधवार, 24 सितंबर को जारी हुई ताजा रैंकिंग में उन्होंने एक और धमाका किया है। एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ 38 और पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की पारी खेलने के बाद उनकी रेंटिंग में 23 अंक का इजाफा हुआ है, जिससे उनकी आईसीसी टी20 रैंकिंग में रेटिंग 907 हो गई है। अभिषेक शर्मा 900 रेटिंग का जादुई आंकड़ा पार करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। वहीं बॉलिंग रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती तो ऑलराउंड्स में हार्दिक पांड्या पहले पायदान पर बने हुए हैं।

T20I में हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स (बैट्समैन) 919 - डेविड मलान

912 - सूर्यकुमार

909 - विराट कोहली

907 - अभिषेक शर्मा*

904 - एरॉन फिंच

900 - बाबर आज़म

894 - डेविड वार्नर

886 - केविन पीटरसन

885 - ट्रैविस हेड

भारतीय बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को 1-1 पायदान का फायदा हुआ है। तिलक तीसरे तो सूर्या 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं।

वहीं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 31 पायदान की छलांग लगाकर 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हुसैन तलत, जिन्होंने एक सधी हुई पारी के साथ पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत दिलाई, पुरुषों की टी20ई बल्लेबाजों की रैंकिंग में 1474 पायदान की लंबी छलांग लगाकर संयुक्त 234वें स्थान पर पहुंच गए।

गेंदबाजों में पाकिस्तान के अबरार अहमद ने लगाई लंबी छलांग पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने गेंदबाजों की रैंकिंग में तगड़ी छलांग लगाई है। वह 12 पायदानों की लंबी छलांग लगाकर सीधा चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग में उनकी रेटिंग 703 की है और वह आगामी समय में नंबर-1 पर बैठे वरुण चक्रवर्ती के लिए खतरा बन सकते हैं। चक्रवर्ती 747 की रेटिंग के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं।

इनके अलावा श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक पायदान ऊपर 6ठे तो, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 6 पायदान की छलांग लगाकर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की भी एंट्री टॉप-10 में हुई है।