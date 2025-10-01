Abhishek Sharma creates history with world record rankings rating in T20I Cricket ICC T20I Rankings में अभिषेक शर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक झटके में मलान और विराट छूटे पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma creates history with world record rankings rating in T20I Cricket

ICC T20I Rankings में अभिषेक शर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक झटके में मलान और विराट छूटे पीछे

अभिषेक शर्मा ICC T20I Rankings में काफी समय से नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हैं और अब उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टी20 रैंकिंग में बना दिया है। वे सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 01:52 PM
share Share
Follow Us on
ICC T20I Rankings में अभिषेक शर्मा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक झटके में मलान और विराट छूटे पीछे

Asia Cup 2025 के सबसे बड़े सुपरस्टार अभिषेक शर्मा ने अब ICC T20I Rankings में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा काफी समय से टी20 क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज बने हुए थे और अब एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एक झटके में विराट कोहली जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग में कोई भी खिलाड़ी रेटिंग पॉइंट्स के मामले में 920 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है, लेकिन अभिषेक शर्मा 931 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं और वे इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के बल्लेबाज डाविड मलान के नाम थे। उन्होंने 919 अंक हासिल किए थे, लेकिन अभिषेक उनसे आगे निकल गए हैं।

ये भी पढ़ें:इंडिया vs श्रीलंका मैच ने बनाया नया इतिहास, टूट गया IND vs PAK मैच का रिकॉर्ड

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अब सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 912 पॉइंट्स शीर्ष पर रहते हुए हासिल किए थे। विराट कोहली को चौथे नंबर पर खिसकना पड़ा है, जिन्होंने 909 पॉइंट्स आईसीसी टी20 रैंकिंग में हासिल किए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच 904 पॉइंट्स के साथ पांचवें पायदान पर हैं, जबकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का नाम लिस्ट में छठे नंबर पर है, जो 900 पॉइंट्स तक पहुंच पाए थे।

Highest rating - Men's T20I Batters

PLAYERRATING
अभिषेक शर्मा (भारत)931
डाविड मलान (इंग्लैंड)919
सूर्यकुमार यादव (भारत)912
विराट कोहली (भारत)909
एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)904
Babar Azam (Pakistan)900

टी20 एशिया कप के अब तक तीन सीजन खेले जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज 300 रन नहीं बना सका था। हालांकि, 2025 के सीजन में अभिषेक शर्मा ने इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया। 7 मैचों में अभिषेक शर्मा ने 314 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 का था। एक दो मैच में तो इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन किसी टूर्नामेंट में यह पहली बार था, जब किसी ने इतनी तेज गति से टीम के लिए रन बनाए।

Abhishek Sharma ICC T20 Rankings
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |