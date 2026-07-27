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अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे में रचा शर्मनाक इतिहास, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन का रिकॉर्ड टूटा

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Abhishek Sharma Embarrassing Record: अभिषेक शर्मा का जिम्बाब्वे सीरीज में बल्ला नहीं चला। स्टार ओपनर तीन मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। अभिषेक ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

Abhishek Sharma Created Shameful history in Zimbabwe
जिम्बाब्वे T20I सीरीज में अभिषेक शर्मा

Abhishek Sharma Embarrassing Record: भारत ने जिम्बाब्वे का तीन मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। हालांकि, स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे दौरे पर फ्लॉप रहे। उन्होंने तीन मैचों में कुल 11 रन जुटाए। अभिषेक ने पहले टी20 में आठ गेंदों में एक, दूसरे मैच में 8 गेंदों में 8 और तीसरे मुकाबले में चार गेंदों में दो रन बटोरे। हैरानी की बात यह है कि तीन मैचों में अभिषेक को तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट किया।

अभिषेक ने जिम्बाब्वे में रचा शर्मनाक इतिहास

25 वर्षीय अभिषेक ने जिम्बाब्वे में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शर्मनाक इतिहास रच डाला है। वह एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज (कम से कम तीन पारी) में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर का सात साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। अय्यर ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में केवल 14 रन जोड़े थे। अय्यर फिलहाल भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं।

अभिषेक ने शिखर धवन का रिकॉर्ड भी तोड़ा

अभिषेक ने इसके अलावा एक और शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे कम रन बटोरने वाले भारतीय ओपनर बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में शिखर धवन का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। धवन ने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 19 रन बनाए थे। ईशान किशन ने बतौर ओपनर 2022 में न्यूजीलैंड सीरीज में सिर्फ 24 रन जोड़े थे।

अभिषेक शर्मा के साथ पहली बार हुआ ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से अभिषेक का बल्ला कुछ खास नहीं चला है। उन्होंने तब से भारत के लिए दस टी20 मैचों में एक बार ही अर्धशतक जमाया है। वह पिछली चार T20I पारियों में सिंगल डिजिट में पवेलियन लौटे हैं। अभिषेक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार लगातार चार मैचों में 10 का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे।

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एक T20I सीरीज में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय (कम से कम 3 पारी)

11 रन - अभिषेक शर्मा बनामजिम्बाब्वे (2026)

14 रन - श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज ​​(2019)

15 रन - हार्दिक पांड्या बनाम न्यूजीलैंड (2017)

15 रन - केएल राहुल बनाम इंग्लैंड (2021)

17 रन - दिनेश कार्तिक बनाम ऑस्ट्रेलिया (2022)

T20I में लगातार 3 या उससे ज्यादा बार सिंगल डिजिट में रन बनाने वाले भारतीय ओपनर

वीरेंद्र सहवाग (9, 5, 0, 1)

मुरली विजय (0, 2, 7, 5)

केएल राहुल (0, 1, 0, 0)

केएल राहुल (4, 9, 9)

ईशान किशन (2, 1, 4)

शुभमन गिल (3, 7, 6)

शुभमन गिल (9, 0, 8)

विराट कोहली (1, 4, 0)

अभिषेक शर्मा (4, 7, 4)

संजू सैमसन (5, 3, 1)

अभिषेक शर्मा (0, 0, 0)

संजू सैमसन (5, 0, 1)

अभिषेक शर्मा (3, 1, 8, 2)

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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Abhishek Sharma India Vs Zimbabwe Indian Cricket Team
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