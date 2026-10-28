अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास, किस देश में किस भारतीय ने खेली सबसे बड़ी T20I पारी?
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में तूफानी शतक ठोका। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक रिकॉर्ड तोड़ा डाला।
स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वेलिंगटन में भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में गदर काटते हुए आतिशी शतक जमाया। उन्होंने मंगलवार को 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की बदौलत 113 रनों की पारी खेली। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का चौथा शतक था। 26 वर्षीय अभिषेक की पारी की बदौलत भारत ने 199 रनों का लक्ष्य 13.2 ओवर में हासिल किया और छह विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त कायम कर ली।
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड में रचा इतिहास
अभिषेक ने न्यूजीलैंड की धरती पर इतिहास रच दिया। वह न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। सूर्या ने नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड दौरे पर माउंट माउंगानुई में 51 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और सात छक्के निकले थे। बता दें कि सूर्या के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता लेकिन बल्ले से खराब फॉर्म के कारण उन्हें कप्तानी के साथ-साथ टीम में जगह भी गंवानी पड़ गई।
T20I में किस देश में किस भारतीय प्लेयर ने खेली सबसे बड़ी पारी?
भारत - अभिषेक शर्मा (135)
यूएई - विराट कोहली (नाबाद 122)
साउथ अफ्रीका - तिलक वर्मा (नाबाद 120)
इंग्लैंड - सूर्यकुमार यादव (117)
न्यूजीलैंड - अभिषेक शर्मा (113)
यूएसए - केएल राहुल (नाबाद 110)
आयरलैंड - दीपक हुड्डा (104)
वेस्टइंडीज - सुरेश रैना (101)
चीन - यशस्वी जायसवाल (100)
जिम्बाब्वे - अभिषेक शर्मा (100)
ऑस्ट्रेलिया - विराट कोहली (नाबाद 90)
श्रीलंका - शिखर धवन (90)
बांग्लादेश - रोहित शर्मा (83)
जापान- ईशान किशन (नाबाद 80)
अभिषेक ने इस मामले में की सूर्या की बराबरी
अभिषेक पुरुष T20I में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा इस फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव (भारत), करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया), फिल साल्ट (इंग्लैंड) ने चार-चार जमाए हैं। रोहित शर्मा (भारत) और ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, जिन्होंने पांच-पांच सेंचुरी ठोकीं। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। वेलिंगटन T20I की बात करें तो अभिषेक की विस्फोटक पारी के सामने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (19 गेंद में 45 रन) की शानदार बल्लेबाजी भी कई मौकों पर फीकी नजर आई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की। भारतीय टीम ने पांच ओवर में 100 का आंकड़ा छू लिया था और पावरप्ले के छह ओवर में रिकॉर्ड 118 रन बनाए, जो रिकॉर्ड है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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