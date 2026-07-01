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अभिषेक शर्मा ने T20I में पलट दिया इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का बनाया रिकॉर्ड

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Abhishek Sharma 100 T20I Sixes Record: अभिषेक शर्मा ने T20I में 100 सिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में एक धांसू रिकॉर्ड अपने नाम किया।

अभिषेक शर्मा ने T20I में पलट दिया इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का बनाया रिकॉर्ड

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में 24 गेंदों में 59 रन बनाए। उनके बल्ले से छह चौके और चार छक्के निकले। अभिषेक 20 गेंदों में पचासे तक पहुंचे। उन्होंने इस दौरान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सिक्स भी कंप्लीट किए। 25 वर्षीय अभिषेक ने साकिब महमूद द्वारा डाले गए चौथे ओवर में छक्कों का सैकड़ा पूरा किया। उनके खाते में फिलहाल 49 T20I मैचों में 102 सिक्स हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में भारत के लिए डेब्यू किया था।

अभिषेक शर्मा ने पलट दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा ने इतिहास पलट दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 785 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ। अभिषेक ने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा। लुईस ने 789 गेंदों में सिक्स का शतक कंप्लीट किया। उनके बाद ऑस्ट्रिया की ओर से खेलने वाले करणबीर सिंह (848) हैं। न्यूजीलैंड के फिन एलन चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने इस साल फरवरी में 871 गेंदों में यह कमाल किया था। टॉप-10 लिस्ट में दो भारतीय हैं। पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव आठवें पायदान पर हैं। उन्होंने 1007 गेंदों में ऐसा किया था। सूर्यकुमार अब भारतीय टीम में नहीं हैं।

T20I में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले टॉप-10 प्लेयर (गेंदों के हिसाब से)

785- अभिषेक शर्मा (भारत)

789 – एविन लुईस (वेस्टइंडीज)

848 – करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

871 – फिन एलन (न्यूजीलैंड)

931 – टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया)

956 – फैजल खान (सऊदी अरब)

963 – कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड)

1007 – सूर्यकुमार यादव (भारत)

1058 – रोवमैन पॉवेल (वेस्टइंडीज)

1071 – क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

अभिषेक शर्मा ने की अहम साझेदारी

पहले टी20 में टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी। संजू सैमसन सात गेंदों में एक रन बनाने के बाद दूसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। वह आयरलैंड में दो टी20 मैचों में भी फ्लॉप रहे थे। ईशान किशन भी नहीं टिके। वह बिना खाता खोले ही दूसरे ओवर में रनआउट हो गए। ऐसे में अभिषेक ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की अहम साझेदारी की। अभिषेक की पारी का अंत नौवें ओवर में सैम करन ने किया। तिलक वर्मा ने 13 गेंदों में 13 रन बटोरे और 14वें ओवर में लौटे। अय्यर ने 47 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रनों की पारी खेली। यह उनका बतौर कप्तान पहला अर्धशतक है। शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नाबाद 42 रनों का योगदान दिया। भारत ने 189/7 का स्कोर खड़ा किया।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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