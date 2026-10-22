अभिषेक शर्मा का धाकड़ अंदाज, T20I में 7वीं बार पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर बनाया अद्भुत रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में सातवीं बार अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया है। उन्होंने अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में आते ही दमदार शुरुआत की। उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्राइस्टचर्च में पहले टी20 मैच में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए। टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव ने एक एक विकेट लिया। इसके जवाब में भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने दमदार शुरुआत दिलाई।
पारी की पहली गेंद पर छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में ज्यादातर बार अपनी पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी को पीछे छोड़ा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अभिषेक ने गुरुवार को सातवीं बार टी20 इंटरनेशनल मैच में अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्के मारा। वहीं अफगानिस्तान के बल्लेबाज शिनवारी ने 6 बार ये कारनामा किया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 5 बार अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का मारा था। आयरलैंड के पाल स्टर्लिंग ने चार बार और न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो ने चार बार ये कमाल करके दिखाया है। यूएई के मोहम्मद नवीद ने चार बार ये करके दिखाया है।
अभिषेक शर्मा 29 रन बनाकर आउट
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पावरप्ले में ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने 12 गेंद में तीन छक्के और दो चौके की मदद से 29 रन बनाए। उन्होंने संजू सैमसन के साथ पहले विकेट के लिए 35 गेंद में 93 रन जोड़े।
फिन एलेन और ग्लेन फिलिप्स की विस्फोटक बल्लेबाजी के बूते न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में चार विकेट पर 225 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। नियमित तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने के कारण भारतीय आक्रमण में धार की कमी साफ दिखाई दी। एलन ने 24 गेंदों में 45 रन बनाये जबकि फिलिप्स ने 40 गेंदों पर नाबाद 82 रन की तूफानी पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के आक्रामक तेवरों के सामने भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए।
न्यूजीलैंड ने इस तरह से भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्कोर की बराबरी की। यह घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड का अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी रहा। भारतीय गेंदबाजों में अक्षर सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने चार ओवरों में 51 रन लुटाए। न्यूजीलैंड ने आखिरी पांच ओवरों में 67 रन बटोरकर भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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