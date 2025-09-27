अभिषेक शर्मा के निशाने पर कोहली, रोहित और रिजवान का रिकॉर्ड, फिल सॉल्ट भी रह जाएंगे पीछे

स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में हैं। वह जारी टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। अभिषेक के पास भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप फाइनल के दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। अभिषेक शर्मा ने पिछली तीन टी20 पारियों में अर्धशतक लगाया है और पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रही होगी।

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 51.50 के औसत से 309 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 204.63 का रहा है। उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 75 रन है। उनकी तीनों फिफ्टी सुपर फोर मुकाबले में आई हैं। एक टी20 टूर्नामेंट में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 2014 में टी20 विश्व कप में 6 पारियों में 319 रन बनाए। उन्होंने चार अर्धशतक लगाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता था। अभिषेक शर्मा को विराट कोहली से आगे निकलने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है।

एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिल सॉल्ट के नाम है। 2023 में सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 331 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक बनाए थे। अभिषेक को फिल का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 23 रन चाहिए।