Abhishek Sharma can break records of Rohit sharma Virat kohli and Rizwan in ind vs pak asia cup final अभिषेक शर्मा के निशाने पर कोहली, रोहित और रिजवान का रिकॉर्ड, फिल सॉल्ट भी रह जाएंगे पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma can break records of Rohit sharma Virat kohli and Rizwan in ind vs pak asia cup final

अभिषेक शर्मा के निशाने पर कोहली, रोहित और रिजवान का रिकॉर्ड, फिल सॉल्ट भी रह जाएंगे पीछे

स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। अभिषेक एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:17 PM
share Share
Follow Us on
अभिषेक शर्मा के निशाने पर कोहली, रोहित और रिजवान का रिकॉर्ड, फिल सॉल्ट भी रह जाएंगे पीछे

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में हैं। वह जारी टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। अभिषेक के पास भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप फाइनल के दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। अभिषेक शर्मा ने पिछली तीन टी20 पारियों में अर्धशतक लगाया है और पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रही होगी।

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 6 मैचों में 51.50 के औसत से 309 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 204.63 का रहा है। उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 75 रन है। उनकी तीनों फिफ्टी सुपर फोर मुकाबले में आई हैं। एक टी20 टूर्नामेंट में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने 2014 में टी20 विश्व कप में 6 पारियों में 319 रन बनाए। उन्होंने चार अर्धशतक लगाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता था। अभिषेक शर्मा को विराट कोहली से आगे निकलने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है।

एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिल सॉल्ट के नाम है। 2023 में सॉल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 331 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक बनाए थे। अभिषेक को फिल का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 23 रन चाहिए।

ये भी पढ़ें:कप्तान सलमान अली आगा ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट, फाइनल में दिख सकता है नया रूप

अभिषेक शर्मा टी20 में लगातार सबसे अधिक 30 से अधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा (नवंबर 2021 से फरवरी 2022) और रिजवान (अप्रैल से अक्टूबर 2021) के साथ बराबरी पर हैं। वह अगर एक बार और 30 से अधिक का स्कोर बना लेते हैं तो इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देंगे। इस साल टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक ने 11 मैचों में 588 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। अभिषेक ने भारत के लिए खेलते हुए 23 मैचों में 844 रन बनाए हैं।

India Vs Pakistan Indian Cricket Team Abhishek Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |