अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया क्रिस गेल का रिकॉर्ड, T20I क्रिकेट में बन गए स्पेशल सिक्सर किंग
अभिषेक शर्मा ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20I क्रिकेट में वे अब नए सिक्सर किंग बन गए हैं, जिन्होंने एक पारी में 10 या इससे ज्यादा छक्के सबसे ज्यादा बार लगाए हैं। फुल मेंबर नेशन के तौर पर ये रिकॉर्ड अभिषेक ने बनाया है।
भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला जब हल्ला बोलता है तो फिर रनों की या चौके-छक्कों की बारिश नहीं होती, बल्कि रिकॉर्ड्स की बरसात होती है। अभिषेक के आगे गेंदबाज पानी मांगते हैं और फील्डर मैदान पर गेंद को सिर्फ अपने ऊपर से जाते हुए देखते हैं। ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में किया, जब 11 छक्के उनके बल्ले से आए और उन्होंने वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया।
अभिषेक शर्मा फुल मेंबर नेशन टीम के तौर पर पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 3 बार टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 या इससे ज्यादा छक्के एक पारी में जड़े हैं। इस मैच से पहले अभिषेक शर्मा ने क्रिस गेल और एरोन फिंच की बराबरी की हुई थी, जिन्होंने 2-2 बार ये करिश्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था। हालांकि, ओवरऑल अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मामले में है तो वह ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह के नाम दर्ज है, जो 5 बार टी20 इंटरनेशनल मैचों में 10 या इससे ज्यादा छक्के जड़ने में सफल हुए हैं।
मेंस T20I पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी (फुल मेंबर नेशन)
3 बार - अभिषेक शर्मा (भारत)
2 बार - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज़)
2 बार - एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)
इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 बार ये करिश्मा किया है, क्योंकि रोहित शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन सिर्फ एक-एक बार ही टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 या इससे ज्यादा छक्के जड़ने में सफल रहे हैं। वैभव ने तो इसी साल दो बार ये करिश्मा कर दिया है। एक बार वे अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में और अब न्यूजीलैंड के वेलिंग्टन में 11-11 छक्के जड़ चुके हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पिछले साल उन्होंने 13 छक्के भी एक टी20 इंटरनेशनल मैच में जड़े हुए हैं।
इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल थे। 297.37 का उनका स्ट्राइक रेट था। इस मैच में महज 15 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा किया था और 35 गेंदों में वह शतक तक पहुंच गए थे। भारत का स्कोर 2.2 ओवर में ही 50 के पार उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पहुंचा दिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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