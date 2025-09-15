Abhishek sharma breaks virat kohli record for Most Runs By an Indian In Powerplay against Pakistan अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड, अफरीदी की जमकर हुई कुटाई, Cricket Hindi News - Hindustan
Abhishek sharma breaks virat kohli record for Most Runs By an Indian In Powerplay against Pakistan

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड, अफरीदी की जमकर हुई कुटाई

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:55 PM
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत ही 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत मिली। अभिषेक शर्मा ने एक छोटी पारी लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने रविवार को पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सात विकेट से मात दी। भारतीय टीम की टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है।

एशिया कप के छठे मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दमदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंद में 31 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को लगातार गेदों पर बाउंड्री लगाकर दबाव में डाला। अफरीदी ने दो ओवर में 23 रन दे डाले और उन्हें विकेट भी नहीं मिली।

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जोकि टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। अभिषेक ने 31 रन बनाए। वह पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती 6 ओवर में 30 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं।

ये भी पढ़ें:पहली ही गेंद से...शाहिद अफरीदी का फूटा गुस्सा; टीम मैनेजमेंट की लगाई क्लास

भारतीय टीम के क्रिकेटर विराट कोहली ने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में 29 रन बटोरे थे। भारत-पाकिस्तान के मैच में अभिषेक शर्मा पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले नासिर जमशेद ने 34 और इमरान ने 33 बनाए थे। सईम अयूब ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अभिषेक के बाद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने भारत की जीत सुनिश्चित की। सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में 47 रन की पारी खेली। अक्षर, कुलदीप और वरूण ने मिलकर 40 डॉट गेंदें डाली और जसप्रीत बुमराह ने भी 15 डॉट गेंद फेंकी । इसी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बने दबाव का पता चल जाता है।

