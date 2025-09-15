अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड, अफरीदी की जमकर हुई कुटाई

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले में पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत ही 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत मिली। अभिषेक शर्मा ने एक छोटी पारी लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने रविवार को पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सात विकेट से मात दी। भारतीय टीम की टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी जीत है।

एशिया कप के छठे मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दमदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंद में 31 रन की दमदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए। उन्होंने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को लगातार गेदों पर बाउंड्री लगाकर दबाव में डाला। अफरीदी ने दो ओवर में 23 रन दे डाले और उन्हें विकेट भी नहीं मिली।

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जोकि टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। अभिषेक ने 31 रन बनाए। वह पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती 6 ओवर में 30 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं।