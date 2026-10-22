अभिषेक शर्मा ने ध्वस्त किया रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में बने पावरप्ले के ‘सिक्सर किंग’
Abhishek Sharma T20I Powerplay Sixes: अभिषेक शर्मा ने भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 में आतिशी बैटिंग की। उन्होंने अपनी पारी में तीसरा छक्का लगाते ही रोहित शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला।
भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 226 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने क्राइस्टचर्च के मैदान पर 12 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बटोरे, जिसमें दो चौके और तीन छक्के हैं। अभिषेक को माइकल ब्रेसवेल ने छठे ओवर की चौती गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने संजू सैमसन (33 गेंदों में 67) के साथ 93 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। अभिषेक भले ही बड़ी पारी नहीं खेल मगर उन्होंने रोहित शर्मा का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले (पारी के शुरुआती 6 ओवर) के 'सिक्सर किंग' बन गए हैं।
रोहित से एक सिक्स आगे निकले अभिषेक
26 वर्षीय अभिषेक ने अब तक 68 मैच खेले हैं, जिसमें कुल 146 सिक्स उड़ाए। उन्होंने पावरप्ले के दौरान 99 छक्के लगाए। यह T20I इतिहास में पावरप्ले में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे अधिक सिक्स हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने अपने करियर में पावरप्ले में 98 सिक्स मारे। उन्होंने भारत के लिए 159 मैचों में कुल 205 सिक्स मारे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेसनल से संन्यास ले चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। T20I में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज गुप्टिल ने 122 टी20 मैचों में 97 छक्के जमाए।
T20I इतिहास में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर
99 - अभिषेक शर्मा (भारत)
98 - रोहित शर्मा (भारत)
97 - मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)
95 - मुहम्मद वसीम (यूएई)
94 - पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)
87 - क्विंटन डिकॉक (क्विंटन डिकॉक)
अभिषेक शर्मा ने ये उपलब्धि भी हासिल की
क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक की कमान मैट हेनरी ने संभाली। उन्होंने पहले ओवर में 11 रन दिए। संजू सैमसन ने ओवर की शुरुआत पांच खेलीं और आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक मिली। अभिषेक ने अपनी पारी का आगाज छक्का के साथ किया। उन्होंने कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव मारा। अभिषेक ने ऐसा करते ही एक उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने अब तक सात बार यह कमाल किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने छह बार पहली गेंद पर सिक्स उड़ाया। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में चार विकेट से हराया और 230/6 बनाकर ऐतिहासिक टारगेट चेज किया।
T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले प्लेयर
7 - अभिषेक शर्मा (भारत)
6 - शफीकुल्लाह शिनवारी (अफगानिस्तान)
5 - सूर्यकुमार यादव (भारत)
4 - पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)
4 - कॉलिन मुनरो (न्यूजीलैंड)
4 - मोहम्मद नवीद (यूएई)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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