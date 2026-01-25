Cricket Logo
अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में ठोकी विस्फोटक फिफ्टी, सबसे तेज 50 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय

संक्षेप:

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के तीसरे मैच में सिर्फ 12 गेंद में 50 रन ठोके। वह युवराज सिंह के बाद भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

Jan 25, 2026 09:54 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में 12 गेंद में 50 रन पूरे किए थे। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के और 6 चौके लगाए हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दिग्गज युवराज सिंह के नाम है। युवराज ने 2007 में 12 गेंद में ये उपलब्धि हासिल की थी। नामीबिया के जन फ्रायलिंक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंद में 50 रन पूरे किए थे। रविवार को अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो का 14 गेंदों में बनाए गए अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। मुनरो ने ऑकलैंड के खिलाफ 2016 में ये कारनामा किया था। अफ्रीका के क्विटंन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 गेंद में अर्धशतक बनाया था।

भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 155 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 20 गेंद में 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। अभिषेक ने अपनी पारी में 5 छक्के और सात चौके लगाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंद में 57 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और तीन छक्के लगाए।

