200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने दुनिया के दूसरे बैटर बने अभिषेक शर्मा, पहले पर सूर्या का दबदबा
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 24 गेंदों में 59 रनों की पारी के साथ अभिषेक शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के दूसरे बैटर बन गए हैं। इस सूुची में पहले स्थान पर सूर्यकुमार यादव का दबदबा देखने को मिलता है।
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 24 गेंदों में 59 रन बनाए जिसमें 6 चौके और चार छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 245.83 का रहा। अभिषेक शर्मा इस तूफानी पारी के साथ टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ दिया है। लुईस ने 8 बार 200+ की स्ट्राइक रेट से 50 से अधिक का स्कोर बनाया था, जबकि अभिषेक शर्मा ने 9 बार ऐसा कर लिया है। सूर्यकुमार यादव इस सूची में पहले स्थान पर मौजूद हैं।
सूर्या का अभी भी दबदबा, अभिषेक दूसरे स्थान पर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक बार 50+ का स्कोर बनाने वाले फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान और भारत को टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव पहले स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में 13 बार 200+ की स्ट्राइक रेट से 50+ का स्कोर बनाया है। हालांकि, फिलहाल उन्हें भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और यह संभावना भी कम है कि वापसी हो। टीम उनसे मूव ऑन कर चुकी है। अभिषेक शर्मा 9 बार ऐसा करने के साथ सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के इविन लुईस और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 8 बार ऐसा किया है। युवराज सिंह ने यह कारनामा 5 बार किया है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर रजा ने भी पांच बार 200+ की स्ट्राइक रेट से 50+ का स्कोर खड़ा किया है। कॉलिन मुनरो, डेविड मिलर, जोस बटलर, फिल साल्ट और फिन एलेन ने भी पांच बार 200+ की स्ट्राइक रेट से 50+ का स्कोर खड़ा किया है।
T20I में 200+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा बार 50+ रन बनाने वाले खिलाड़ी
(फुल मेंबर टीमें)
13 बार - सूर्यकुमार यादव
9 बार - अभिषेक शर्मा*
8 बार - एविन लुईस
8 बार - ग्लेन मैक्सवेल
5 बार - युवराज सिंह
5 बार - कॉलिन मुनरो
5 बार - सिकंदर रज़ा
5 बार - डेविड मिलर
5 बार - जोस बटलर
5 बार - फ़िल सॉल्ट
5 बार - फ़िन एलन
मैच की बात करें तो सोमवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए मैच में बारिश का साया पड़ा, जिसके कारण मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के समाप्त करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट में 189 रन बनाए और इंग्लैंड को 190 का लक्ष्य दिया लेकिन दूसरी पारी में एक भी गेंद नहीं फेकी जा सकी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।