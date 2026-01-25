Cricket Logo
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा को पछाड़ा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। उन्होंने इस मैच में 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने मैच में 3 छक्के जड़ते ही रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

Jan 25, 2026 10:14 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। उन्होंने इस मैच में 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने मैच में 3 छक्के जड़ते ही रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अब न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज के अब तक खेले गए तीन मैचों में ही 13 छक्के जड़ दिए हैं और रोहित शर्मा को पीछे कर दिया है। इससे पहले कीवी टीम के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने नाम था। उन्होंने 2021-22 की सीरीज के दौरान 10 छक्के और 11 चौके लगाए थे। केएल राहुल ने भी कीवी टीम के खिलाफ 1 टी-20 सीरीज में 10 छक्के लगाए थे, वहीं श्रेयस अय्यर ने 9 छक्के जड़े थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20I सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बैटर

1. अभिषेक शर्मा: 13 छक्के (2026)*

2. रोहित शर्मा: 10 छक्के (2021-22)

3. केएल राहुल: 10 छक्के

4. श्रेयस अय्यर: 9 छक्के

मैच की बात करें तो गुवाहटी में खेले गए मैच में भारत का दबदबा रहा। टीम इंडिया ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए मात्र 10 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाकर 8 विकेट से एक बेहतरीन जीत दर्ज की।

इस मुकाबले के असली नायक युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने अपनी तूफानी पारी से दिग्गज रोहित शर्मा का एक बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया है। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस मैच में 5 छक्के जड़ते ही अभिषेक के नाम इस सीरीज में कुल 13 छक्के हो गए हैं और उन्होंने रोहित शर्मा (10 छक्के) को पछाड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और सूर्यकुमार यादव (57*) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए मात्र 40 गेंदों में 102 रनों की नाबाद साझेदारी की।

