Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma beat Rohit Sharma and Travis Head to score Most times 50 plus Runs in a Powerplay in a T20I Innings
अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में दिखाई खूंखार पावर, तोड़ा रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में दिखाई खूंखार पावर, तोड़ा रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले में अपनी खूंखार पावर दिखाई। 50 से ज्यादा रन अकेले उन्होंने जोड़े और रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Jan 26, 2026 07:17 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सी टीमें पावरप्ले में 50 रन नहीं जोड़ पाती हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा अकेले अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा ने पहली बार टी20 क्रिकेट में पावरप्ले में अपनी पावर नहीं दिखाई है, बल्कि पहले भी वे ऐसा कर चुके हैं और अब तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे तूफानी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा की कमी भारत की टी20 टीम में अभिषेक शर्मा खलने नहीं दे रहे। रोहित के रिटायरमेंट के बाद अभिषेक शर्मा को मौका मिला था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथ से भुनाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहटी में खेले गए 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में 20 गेंदों में 68 रन ठोके। पावरप्ले में ही अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। महज 14 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी इस मैच में पूरी की थी। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड को कोलिन मुनरो, वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स, भारत के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ दिया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले में अपना अर्धशतक इन खिलाड़ियों ने 2-2 बार पूरा किया है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीसरी बार इस उपलब्धि को हासिल करते हुए फुल मेंबर्स नेशन के खिलाड़ी के तौर पर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया।

T20I इनिंग्स में पावरप्ले में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज (फुल मेंबर्स)

3 - अभिषेक शर्मा

2 - रोहित शर्मा

2 - ट्रैविस हेड

2 - कॉलिन मुनरो

2 - जॉनसन चार्ल्स

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान फुल मेंबर्स टीम के खिलाड़ी के तौर पर हासिल कर लिया है। युवराज सिंह ने 12 गेंदों में अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ा हुआ है, जबकि 13 गेंदों में जैन फ्रीलिंक ने फिफ्टी पूरी की हुई है। कॉलिन मुनरो ने 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। इतनी ही गेंदों में अभिषेक शर्मा ने ये कमाल किया है। 15 गेंदों में क्विंटन डिकॉक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोक चुके हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Abhishek Sharma Team India India Vs New Zealand T20 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |