अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में दिखाई खूंखार पावर, तोड़ा रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले में अपनी खूंखार पावर दिखाई। 50 से ज्यादा रन अकेले उन्होंने जोड़े और रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सी टीमें पावरप्ले में 50 रन नहीं जोड़ पाती हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा अकेले अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा ने पहली बार टी20 क्रिकेट में पावरप्ले में अपनी पावर नहीं दिखाई है, बल्कि पहले भी वे ऐसा कर चुके हैं और अब तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे तूफानी बल्लेबाजों का रिकॉर्ड उन्होंने धराशायी कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा की कमी भारत की टी20 टीम में अभिषेक शर्मा खलने नहीं दे रहे। रोहित के रिटायरमेंट के बाद अभिषेक शर्मा को मौका मिला था और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथ से भुनाया है।
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहटी में खेले गए 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में 20 गेंदों में 68 रन ठोके। पावरप्ले में ही अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। महज 14 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने फिफ्टी इस मैच में पूरी की थी। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड को कोलिन मुनरो, वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स, भारत के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ दिया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले में अपना अर्धशतक इन खिलाड़ियों ने 2-2 बार पूरा किया है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीसरी बार इस उपलब्धि को हासिल करते हुए फुल मेंबर्स नेशन के खिलाड़ी के तौर पर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया।
T20I इनिंग्स में पावरप्ले में सबसे ज्यादा बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज (फुल मेंबर्स)
3 - अभिषेक शर्मा
2 - रोहित शर्मा
2 - ट्रैविस हेड
2 - कॉलिन मुनरो
2 - जॉनसन चार्ल्स
अभिषेक शर्मा ने इस मैच में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान फुल मेंबर्स टीम के खिलाड़ी के तौर पर हासिल कर लिया है। युवराज सिंह ने 12 गेंदों में अर्धशतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ा हुआ है, जबकि 13 गेंदों में जैन फ्रीलिंक ने फिफ्टी पूरी की हुई है। कॉलिन मुनरो ने 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। इतनी ही गेंदों में अभिषेक शर्मा ने ये कमाल किया है। 15 गेंदों में क्विंटन डिकॉक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोक चुके हैं।