Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Sharma and Smriti Mandhana named ICC Player of the Month awards for September

अभिषेक शर्मा-स्मृति मंधाना ने मारी बाजी, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता

संक्षेप: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सितंबर 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीत लिया है।

Thu, 16 Oct 2025 04:50 PMHimanshu Singh Bhasha
अभिषेक शर्मा-स्मृति मंधाना ने मारी बाजी, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को क्रमशः एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सितंबर के लिए आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अभिषेक ने इस दौरान सात मैच में 44.85 के औसत और 200 के शानदार स्ट्राइक-रेट से 314 रन बनाए। वहीं मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और तीन मैचों में 58, 117 और 125 रन बनाए। भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान ने इस दौरान चार वनडे मैचों में 77 के औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए।

अभिषेक ने कहा, ‘‘आईसीसी का यह पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह मुझे कुछ महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है जिनमें मेरी मदद से जीत संभव हो सकी। मुझे उस टीम का हिस्सा होने पर फक्र है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत दिला सकती है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हमारा हालिया रिकॉर्ड हमारी बेहतरीन टीम संस्कृति और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। ’’

एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक के अपने सर्वोधिक रेटिंग अंक भी हासिल किए। उन्होंने टीम के अपने साथी कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को पछाड़कर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का गौरव पाया।

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत के अभियान की तैयारी में जुटी मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक लगाया, जब उन्होंने तीसरे मैच में सिर्फ 50 गेंदों पर शतक पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका की तजमीन ब्रिट्स और पाकिस्तान की सिदरा अमीन भी इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल थीं।

मंधाना ने कहा, ‘‘इस तरह का सम्मान एक खिलाड़ी के रूप में आपको आगे बढ़ने और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा लक्ष्य हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर टीम के लिए मैच जीतना रहा है। ’’

