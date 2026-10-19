न्यूजीलैंड में अभिषेक और ईशान के निशाने पर होगा सूर्या का रिकॉर्ड, IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा छक्के

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन न्यूजीलैंड दौर पर टी20 सीरीज के दौरान सूर्यकुमार यादव का एक जबर्दस्त रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट के पास भी सूर्या को पछाड़ने का चांस है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होने जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में धमाल माचने के बाद भारतीय बल्लेबाज अब न्यूजीलैंड में भी छाप छोड़ने के लिए बेकरार होंगे। भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशान के पास आगामी सीरीज में सूर्यकुमार यादव का एक जबर्दस्त रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। सूर्य के नाम फिलहाल भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कीर्तिमान दर्ज है। पूर्व भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैचों में 526 रन बनाने के दौरान 29 सिक्स उड़ाए। सूर्या के नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता था लेकिन उन्हें बल्ले से खराब फॉर्म के कारण ना सिर्फ कप्तानी गंवानी पड़ी बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया।

अभिषेक और ईशान को इतने सिक्स की दरकार सूर्यकुमार के बाद लिस्ट में रोहित शर्मा हैं। 'हिटमैन' रोहित ने कीवी टीम के विरुद्ध 17 मैचों में 511 रन बटोरे और 27 सिक्स ठोके। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट ने भारत के खिलाफ 16 मैचों में 477 में जोड़े, जिसमें 27 छक्के हैं। सीफर्ट को आगामी सीरीज में रोहित से आगे निकलने के लिए दो और सूर्या को पछाड़ने के लिए चार सिक्स चाहिए। ईशान किशन सूची में छठे पायदान पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 12 मैच में 372 रन बनाए और 22 छक्के मारे। उन्हें सूर्या की जगह नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज होने के लिए आठ सिक्स की दरकार है। ओपनर अभिषेक शर्मा आठवें स्थान पर हैं। उन्हें सूर्यकुमार को पीछे छोड़ने के लिए 12 सिक्स की जरूरत है। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध छह टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 234 रन जुटाए और 18 सिक्स उड़ाए।

IND vs NZ T20Is में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर (मैचों की संख्या)

29 — सूर्यकुमार यादव (14)

27 — रोहित शर्मा (17)

26 — टिम सीफर्ट (16)

24 — कॉलिन मुनरो (12)

23 — मार्टिन गुप्टिल (16)

22 — ईशान किशन (12)

19 — डेरिल मिचेल (20)

18 — अभिषेक शर्मा (6)

16 — शिवम दुबे (11)

16 — केन विलियमसन (13)

16 — ग्लेन फिलिप्स (17)