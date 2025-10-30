IPL 2026 से पहले KKR के नए हेड कोच का ऐलान, रोहित शर्मा के दोस्त को मिली जिम्मेदारी
संक्षेप: IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के नए हेड कोच का ऐलान हो गया है। केकेआर ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी है कि अभिषेक नायर केकेआर के हेड कोच होंगे, जो रोहित शर्मा के दोस्त हैं।
IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने अपनी टीम के नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। केकेआर ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी है कि टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर आगामी सीजन में टीम के हेड कोच होंगे, जो भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा के दोस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले रोहित शर्मा की मदद अभिषेक नायर ने की थी और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में एक अर्धशतक और शतक जड़कर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड अपने नाम किया था।
अभिषेक नायर को हेड कोच बनाए जाने को लेकर केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, “अभिषेक कोलकाता नाइट राइडर्स सेटअप में 2018 से हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह हमारे खिलाड़ियों को मैदान पर और मैदान के बाहर तरास रहे हैं। उनको खेल की समझ बहुत अच्छी है और वह खिलाड़ियों से कनेक्ट भी जल्दी करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके। हमें खुशी हो रही है कि वह केकेआर के हेड कोच होंगे और वह केकेआर को लीड करते हुए नया अध्याय लिखेंगे।”
आपको बता दें, टीम इंडिया का असिस्टेंट कोच बनने से पहले अभिषेक नायर केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। 2024 में केकेआर की टीम आईपीएल चैंपियन बनी थी और उस दौरान वे गौतम गंभीर के साथ केकेआर सेटअप में थे। वहां से उनको असिस्टेंट कोच का पद भारतीय टीम में मिला, लेकिन जल्द ही उनसे ये पद छीन लिया गया। उन पर कई आरोप भी लगे, लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है। चंद्रकांत पंडित के साथ केकेआर ने अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है, जो पिछले कुछ सीजन में टीम के हेड कोच थे।
अभिषेक नायर केकेआर के साथ पहले भी जुड़े रहे हैं। घरेलू क्रिकेट का 200 से ज्यादा मैचों का अनुभव रखने वाले अभिषेक नायर ने 3 ही वनडे मैच भारत के लिए खेले हैं। वे काफी समय से कोचिंग की दुनिया में हैं और पहली बार किसी आईपीएल टीम के हेड कोच बने हैं। वे वुमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स के भी हेड कोच हैं।