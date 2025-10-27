Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhishek Nayar returns to KKR as head coach ahead IPL 2026 months after being sacked as India s assistant coach
भारतीय टीम से निकाले गए रोहित शर्मा के जिगरी यार को KKR में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान

भारतीय टीम से निकाले गए रोहित शर्मा के जिगरी यार को KKR में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान

संक्षेप: भारतीय टीम से निकाले गए रोहित शर्मा के जिगरी यार यानी अभिषेक नायर को KKR में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड कोच नियुक्त किया गया है। वे भारत के असिस्टेंट कोच बने थे। 

Mon, 27 Oct 2025 10:08 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रोहित शर्मा के जिगरी यार को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर में बड़ा पद मिलने की पूरी संभावना है। रोहित का ये दोस्त कोई और नहीं, बल्कि दिग्गज कोच अभिषेक नायर हैं, जो रोहित के साथ खेले भी हैं और उनको कोचिंग भी देते रहे हैं। कुछ महीने पहले तक अभिषेक नायर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच थे, लेकिन उनसे बीसीसीआई ने ये जिम्मेदारी छीन ली। अब वे आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के हेड कोच बन सकते हैं। आईपीएल 2025 के बीच में ही अभिषेक शर्मा फिर से केकेआर के सेटअप में आ गए थे।

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच बनने से पहले भी वे केकेआर के साथ थे और जैसे ही उनसे भारतीय टीम में सहायक कोच की जिम्मेदारी छिनी तो वे फिर से केकेआर के साथ आ गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो केकेआर ने अभिषेक नायर को पिछले सप्ताह सूचित कर दिया है कि वे आगामी सीजन में टीम के हेड कोच होंगे। इसको लेकर आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। केकेआर की एकेडमी और टीम में वे सपोर्ट स्टाफ में काफी समय से हैं। निजी तौर पर भी वे रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अलग से कोचिंग देते हैं।

जुलाई में केकेआर ने दिग्गज कोच चंद्रकांत पंडित के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए थे। पंडित, उन कुछ लोगों में शामिल थे, जिन्होंने 2024 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले सीजन में, उन्होंने डब्ल्यूपीएल टीम, यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है। दो अलग-अलग फ्रेंचाइजियों के साथ इस तरह उनका करार हो सकता है, लेकिन वह वुमेंस टूर्नामेंट है। ऐसे में शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मिनी ऑक्शन से पहले अभिषेक नायर को आधिकारिक तौर पर केकेआर के हेड कोच की जिम्मेदारी मिल सकती है। अभिषेक नायर फिलहाल के लिए कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Abhishek Nayar Team India KKR अन्य..
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |