भारतीय टीम से निकाले गए रोहित शर्मा के जिगरी यार को KKR में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, जल्द होगा ऐलान
संक्षेप: भारतीय टीम से निकाले गए रोहित शर्मा के जिगरी यार यानी अभिषेक नायर को KKR में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड कोच नियुक्त किया गया है। वे भारत के असिस्टेंट कोच बने थे।
रोहित शर्मा के जिगरी यार को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर में बड़ा पद मिलने की पूरी संभावना है। रोहित का ये दोस्त कोई और नहीं, बल्कि दिग्गज कोच अभिषेक नायर हैं, जो रोहित के साथ खेले भी हैं और उनको कोचिंग भी देते रहे हैं। कुछ महीने पहले तक अभिषेक नायर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच थे, लेकिन उनसे बीसीसीआई ने ये जिम्मेदारी छीन ली। अब वे आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के हेड कोच बन सकते हैं। आईपीएल 2025 के बीच में ही अभिषेक शर्मा फिर से केकेआर के सेटअप में आ गए थे।
टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच बनने से पहले भी वे केकेआर के साथ थे और जैसे ही उनसे भारतीय टीम में सहायक कोच की जिम्मेदारी छिनी तो वे फिर से केकेआर के साथ आ गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो केकेआर ने अभिषेक नायर को पिछले सप्ताह सूचित कर दिया है कि वे आगामी सीजन में टीम के हेड कोच होंगे। इसको लेकर आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। केकेआर की एकेडमी और टीम में वे सपोर्ट स्टाफ में काफी समय से हैं। निजी तौर पर भी वे रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अलग से कोचिंग देते हैं।
जुलाई में केकेआर ने दिग्गज कोच चंद्रकांत पंडित के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए थे। पंडित, उन कुछ लोगों में शामिल थे, जिन्होंने 2024 में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले सीजन में, उन्होंने डब्ल्यूपीएल टीम, यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है। दो अलग-अलग फ्रेंचाइजियों के साथ इस तरह उनका करार हो सकता है, लेकिन वह वुमेंस टूर्नामेंट है। ऐसे में शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मिनी ऑक्शन से पहले अभिषेक नायर को आधिकारिक तौर पर केकेआर के हेड कोच की जिम्मेदारी मिल सकती है। अभिषेक नायर फिलहाल के लिए कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं।