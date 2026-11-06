विराट कोहली के पास 100 शतकों तक पहुंचने के लिए समय नहीं, टीम इंडिया के पूर्व कोच ने किया दावा
विराट कोहली शतकों का शतक लगाने के सबसे करीब हैं। हालांकि, अभी भी फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे 86 शतक लगा चुके हैं। इस पर अभिषेक नायर का कमेंट आया है कि उनके पास ज्यादा समय और गेम नहीं हैं।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़ने का महाकीर्तिमान दर्ज है। इसके करीब विराट कोहली पहुंच रहे हैं। विराट ने अब तक 86 शतक जड़ दिए हैं। वे इस महारिकॉर्ड पर पहुंचने से 14 शतक दूर हैं, लेकिन यह दूरी बहुत बड़ी है, क्योंकि विराट के पास उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए समय और गेम नहीं है। यही बात टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने कही है। अभिषेक नायर का मानना है कि विराट को उस शतकों के शतक तक पहुंचना है तो वर्ल्ड कप के बाद भी खेलना होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा। इसके पीछे की वजह साफ तौर पर यह लग रही है कि अभी भारत को वर्ल्ड कप समेत करीब 2 दर्जन मैच खेलने हैं, जिनमें 14 शतक लगाना बहुत कठिन है। वहां पहुंचने के लिए हर दूसरे मैच में शतक जड़ना होगा।
जियोहॉटस्टार के पर आउट और नॉट आउट शो में जियोस्टार के एक्सपर्ट अभिषेक नायर और चेतेश्वर पुजारा ने इसको लेकर बात की क्या विराट कोहली 100 शतकों तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि वह अब अपने करियर के अंतिम चरण में हैं। अभिषेक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उनके पास उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए काफी गेम हैं। मैं चाहता हूं कि वह ऐसा करें, लेकिन आपको भी स्केल करने के लिए काफी गेम खेलने होंगे। हो सकता है कि वह वर्ल्ड कप के बाद भी खेलना जारी रखें, लेकिन मैं वर्ल्ड कप तक के समय के बारे में सोच रहा हूं। वर्ल्ड कप के बाद, उसका मोटिवेशन भी शायद वैसा न रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विश्व कप तक उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए काफी समय है।"
इसके अलावा उन्होंने इस पर भी बात की कि हार्दिक पांड्या का विकल्प वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए क्या है? इसको लेकर पूर्व असिस्टेंट कोच बोले, "भारत को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जहां हार्दिक पांड्या के साथ, एक और ऑलराउंडर खेल सकता है। जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास ऐसे दो ऑलराउंड ऑप्शन हों, क्योंकि गौतम गंभीर को बैट्समैन पसंद हैं। अगर आप एक और ऑलराउंडर तैयार करते हैं, तो वे एक साथ खेल सकते हैं और अगर भारत दो अच्छे फास्ट बॉलर और दो सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेल सकता है, तो टीम बैलेंस बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि आपको गहराई मिलती है। दूसरी बात यह है कि जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो यह काम आएगा, क्योंकि अब आपके पास बैटिंग के ज़्यादा ऑप्शन होंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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