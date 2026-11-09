हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स से जुड़ने पर पूर्व ओपनर ने उठाया सवाल, कहा- मुंबई इंडियंस के लिए शानदार डील
मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति बन चुकी है। हार्दिक पांड्या पीबीकेएस में जाएंगे जबकि अर्शदीप सिंह मुंबई से जुड़ेंगे। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक एमआई के कप्तान हैं।
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज अभिनव मुकुंद का मानना है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बदले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने का पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का फैसला सही नहीं लगता और इस अदला-बदली (ट्रेड) से मुंबई इंडियंस (एमआई) को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। हार्दिक पिछले तीन आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर चुके हैं। अब वह अर्शदीप के बदले पंजाब किंग्स से जुड़ने जा रहे हैं।
'हार्दिक पंजाब की टीम में आते हैं तो...'
मुकुंद ने 'जियोस्टार' से कहा, '' पिछली बड़ी नीलामी में पंजाब किंग्स ने अपने ज्यादातर पैसे अर्शदीप, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल जैसे तीन बड़े खिलाड़ियों पर खर्च किए थे। अगर टीम को अपने मुख्य खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं है और वह नया मजबूत संयोजन बनाना चाहती है। ऐसे में हरफनमौला खिलाड़ी की जरूरत महसूस होती है।'' उन्होंने कहा, ''यह डील मुंबई इंडियंस के लिए शानदार है, लेकिन पंजाब किंग्स के फैसले पर सवाल उठते हैं। अगर हार्दिक पंजाब की टीम में आते हैं, तो क्या वह सिर्फ ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे?'' मुकुंद ने कहा, ''हार्दिक को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक इस भूमिका के लिए तैयार हैं या नहीं और क्या श्रेयस के साथ इस बारे में उनकी कोई बातचीत हुई है।''
डील को BCCI की मंजूरी मिलना बाकी
आईपीएल 2027 नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति बन गई है। इससे हार्दिक पंजाब जबकि अर्शदीप मुंबई से जुड़ जाएंगे। यह डील हालांकि अभी प्रस्तावित है और इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मंजूरी मिलना बाकी है। आईपीएल से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई से इस ट्रेड की पुष्टि की है। सूत्र ने बताया कि हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर आगामी सत्र में भी पंजाब किंग्स के कप्तान बने रहेंगे।
ट्रेड करने का फैसला किसका था?
सूत्र ने कहा, ''ट्रेड पूरा हो चुका है। हार्दिक पंजाब किंग्स में जा रहे हैं और अर्शदीप मुंबई इंडियंस में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर खुश हैं। '' उनके अनुसार, ''अर्शदीप के बदले हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला कप्तान और कोच का था। अर्शदीप लंबे समय से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और फ्रेंचाइजी के लिए शानदार प्रदर्शन करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।'' सूत्र ने कहा, ''फ्रेंचाइजी के मालिकों के लिए यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि अर्शदीप ने टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, कप्तान और कोच ने इस फैसले को आगे बढ़ाया और अब यह तय हो गया है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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