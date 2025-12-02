Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhimanyu Easwaran has scored a century in T20 now he will play Tests Ashwin takes a dig at Gambhir and Agarkar
ईश्वरन ने टी20 में शतक जड़ा है, अब वह टेस्ट खेलेंगे; अश्विन का गंभीर, अगरकर पर कटाक्ष

ईश्वरन ने टी20 में शतक जड़ा है, अब वह टेस्ट खेलेंगे; अश्विन का गंभीर, अगरकर पर कटाक्ष

संक्षेप:

कभी आईपीएल न खेलने वाले ईश्वरन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिर्फ 66 गेंदों में 130 रन की जबरदस्त पारी खेली है। घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार खड़ा करने और कई बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। इसी को लेकर अश्विन ने गंभीर, अगरकर पर कटाक्ष किया है।

Tue, 2 Dec 2025 11:32 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों के चयन को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप लग रहे कि घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के बजाय आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को चुना जा रहा। टेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट के बजाय कामचलताऊ ऑलराउंडरों को ठूसा जा रहा है। प्लेइंग इलेवन में खिलाड़ी ऑलराउंडर की हैसियत से जगह पा रहा लेकिन उससे या तो बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं कराई जा रही या बहुत ही कम। इस बीच दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने चयन प्रक्रिया पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु ईश्वरन ने टी20 में शतक जड़ दिया है, अब तो वह टेस्ट मैच खेलेंगे ही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिमन्यु ईश्वरन ने कभी आईपीएल नहीं खेला। घरेलू क्रिकेट में वह लंबे फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का ये ओपनर रणजी ट्रॉफी में साल दर साल खूब रन बरसा रहा लेकिन उसे टेस्ट डेब्यू का मौका नहीं मिल रहा। कई बार वह भारत के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनते रहे हैं लेकिन बेंच ही गर्म करते रहे हैं। 109 प्रथम श्रेणी मैचों में वह 47.85 के शानदार औसत से 8136 रन बनाने, कई बार स्क्वाड का हिस्सा बनने के बावजूद वह टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए तरस गए हैं।

कभी आईपीएल न खेलने वाले ईश्वरन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ सिर्फ 66 गेंदों में 130 रन की जबरदस्त पारी खेलकर दिखाया है कि उनमें तेजी से रन बनाने और हर फॉर्मेट में खेलने की क्षमता है। हालांकि उस मैच में बंगाल की जीत नहीं हुई लेकिन ईश्वरन की पारी ने सबका ध्यान खींचा है।

ईश्वरन को लेकर अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति, मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के रवैये पर कटाक्ष करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि अब चूंकि इस खिलाड़ी ने टी20 में शतक जड़ दिया है तो आखिरकार टेस्ट टीम के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल एश की बात पर अश्विन ने कहा, 'अभिमन्यु ईश्वन ने अब टी20 में भी शतक जड़ दिया है। अब हम उन्हें निश्चित तौर पर देखेंगे (टेस्ट में)। चूंकि उन्होंने टी20 में रन बनाए हैं तो अब हम निश्चित तौर पर उन्हें टेस्ट टीम में देखेंगे।'

विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भी ईश्वरन को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले साई सुदर्शन को मौका मिला लेकिन ईश्वरन इंतजार ही करते रहे।

इसे लेकर ईश्वरन का सार्वजनिक तौर पर दर्द भी छलक चुका है। अक्टूबर में रेवस्पोर्ट्ज से बातचीत में उन्होंने कहा था, 'हां, ये कभी-कभी चुभता है। आप अपनी सारी कोशिश कर लेते हैं, कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, और सपना होता है कि आप खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें और जीत में योगदान दें। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है- मेरा परिवार, मेरे दोस्त और कोच। वे मुझे जमीन से टिके रहने और हौसला बनाए रखने में मदद करते हैं।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Abhimanyu Easwaran R Ashwin Gautam Gambhir अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |