Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Abhigyan Kundu scored a double century setting the highest score for India in U19 ODInarrowly missed World Record
Abhigyan Kundu ने दोहरा शतक ठोक बनाया भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर, वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र इतने रन से चूके

Abhigyan Kundu ने दोहरा शतक ठोक बनाया भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर, वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र इतने रन से चूके

संक्षेप:

Abhigyan Kundu अंडर-19 वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र दूसरे बल्लेबाज बने हैं। हालांकि वह मात्र कुछ रनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। मलेशिया के खिलाफ उन्होंने 209 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

Dec 16, 2025 02:29 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया वर्सेस मलेशिया U19 एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया के सामने 409 रनों का विशाल टारगेट रखा है, इस टूर्नामेंट में यह टीम इंडिया का दूसरा 400+ का स्कोर है। भारत को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंदू ने अदा की, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अभिज्ञान कुंदू ने इस दौरान 125 गेंदों का सामना किया, जिसमें 17 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 167.20 का रहा और वह अंत तक नाबाद रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशियों का रहा है जलवा

अभिज्ञान कुंदू इसी के साथ अंडर-19 वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व क्रिकेट अंबाति रायुडू का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। रायुडू ने 2002 में नाबाद 177 रन बनाए थे।

अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने भी 171 रनों की पारी खेली थी, वह हालांकि रायुडू का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले चूक गए थे।

अभिज्ञान कुंदू अंडर-19 वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के मात्र दूसरे ही क्रिकेट हैं। उनसे पहले यह कारनामा साउथ अफ्रीका के जोरिच वान शाल्कविक ने करके दिखाया था। उन्होंने इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

ये भी पढ़ें:सरफराज खान ने 15 गेंदों पर ठोकी फिफ्टी, IPL ऑक्शन से पहले खींचा सभी का ध्यान

अभिज्ञान कुंदू जोरिच वान शाल्कविक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 7 रनों से चूक गए।

बात भारतीय पारी की करें तो, वैभव सूर्यवंशी ने 25 गेंदों पर अर्धशतक ठोक भारत को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दी थी। हालांकि कप्तान आयुष म्हात्रे सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। उनके बाद विहान मल्होत्रा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए थे।

अभिज्ञान कुंदू का साथ इस मैच में वेदांत त्रिवेदी ने 90 रनों की शानदार पारी खेलकर दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए दोहे शतक की साझेदारी हुई। त्रिवेदी और कुंदू ने मिलकर कुल 209 रनों की साझेदारी की। बता दें, भारत पहले ही अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। आज उनकी नजरें मलेशिया को हराकर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
U19 Asia Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |