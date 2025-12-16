Abhigyan Kundu ने दोहरा शतक ठोक बनाया भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर, वर्ल्ड रिकॉर्ड से मात्र इतने रन से चूके

संक्षेप: Abhigyan Kundu अंडर-19 वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले दुनिया के मात्र दूसरे बल्लेबाज बने हैं। हालांकि वह मात्र कुछ रनों से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। मलेशिया के खिलाफ उन्होंने 209 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

इंडिया वर्सेस मलेशिया U19 एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया के सामने 409 रनों का विशाल टारगेट रखा है, इस टूर्नामेंट में यह टीम इंडिया का दूसरा 400+ का स्कोर है। भारत को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंदू ने अदा की, जिन्होंने दोहरा शतक जड़ते हुए 209 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अभिज्ञान कुंदू ने इस दौरान 125 गेंदों का सामना किया, जिसमें 17 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 167.20 का रहा और वह अंत तक नाबाद रहे।

अभिज्ञान कुंदू इसी के साथ अंडर-19 वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व क्रिकेट अंबाति रायुडू का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। रायुडू ने 2002 में नाबाद 177 रन बनाए थे।

अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने भी 171 रनों की पारी खेली थी, वह हालांकि रायुडू का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले चूक गए थे।

अभिज्ञान कुंदू अंडर-19 वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के मात्र दूसरे ही क्रिकेट हैं। उनसे पहले यह कारनामा साउथ अफ्रीका के जोरिच वान शाल्कविक ने करके दिखाया था। उन्होंने इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

अभिज्ञान कुंदू जोरिच वान शाल्कविक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 7 रनों से चूक गए।

बात भारतीय पारी की करें तो, वैभव सूर्यवंशी ने 25 गेंदों पर अर्धशतक ठोक भारत को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दी थी। हालांकि कप्तान आयुष म्हात्रे सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। उनके बाद विहान मल्होत्रा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए थे।