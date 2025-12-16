अभिज्ञान कुंडू ने जड़ा दोहरा शतक, भारत ने 315 रनों से जीता मैच; फिर भी नहीं टूटा बांग्लादेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप: अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड नाबाद 209 रन और दीपेश देवेंद्रन के पांच विकेट की मदद से भारत ने अंडर 19 एशिया कप मैच में मंगलवार को मलेशिया को 315 रन से हराया। यह U-19 एशिया कप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है।

अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड नाबाद 209 रन और दीपेश देवेंद्रन के पांच विकेट की मदद से भारत ने अंडर 19 एशिया कप मैच में मंगलवार को मलेशिया को 315 रन से हराया। यह U-19 एशिया कप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि 315 रनों की इस जीत के बावजूद भारत बांग्लादेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। अंडर-19 एशिया कप वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के नाम 328 रनों से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है, यह जीत उन्होंने कतर के खिलाफ 2012 में हासिल की थी। वहीं रनों के अंतर से युवा वनडे में भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2022 में भारत ने युगांडा को 322 रन से हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंडू युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। उन्होंने अपनी पारी में 125 गेंदों का सामना करके 17 चौके और नौ छक्के लगाये जिसकी मदद से भारत ने सात विकेट पर 408 रन जोड़े।

जवाब में दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज देवेंद्रन ने 22 रन देकर पांच विकेट चटकाते हुए मलेशियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी । मलेशिया की टीम 32.1 ओवर में 93 रन पर आउट हो गई।

भारत के लिये वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद में 50 रन बनाये। उन्होंने यूएई के खिलाफ इसी टूर्नामेंट में 171 रन की पारी खेली थी।

चौथे नंबर पर उतरे वेदांत त्रिवेदी और कुंडू ने चौथे विकेट के लिये 209 रन की साझेदारी की। कुंडू ने अपनी पारी में 55 सिंगल निकाले।

सत्रह वर्ष के कुंडू दक्षिण अफ्रीका के जोरिच वान शाकविक के बाद युवा वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हो गए। जोरिच ने इस साल की शुरूआत में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 गेंद में 215 रन बनाये थे।