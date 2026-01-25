Cricket Logo
पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर के बेटे पर लगा रेप का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर के बेटे पर लगा रेप का आरोप, पुलिस ने लिया हिरासत में

संक्षेप:

अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर पर एक घरेलू सहायिका ने उनके फार्महाउस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। घरेलू सहायिका के प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सुलेमान को हिरासत में ले लिया है।

Jan 25, 2026 03:57 pm ISTBhasha लाहौर
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का नाम उनके ही बेटे ने शर्मसार कर दिया। इस दुनिया को अलविदा कह चुके अब्दुल कादिर के बेटे सुलेमान कादिर पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। अब्दुल कादिर पर घरेलू सहायिका ने उनके फार्महाउस में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। घरेलू सहायिका के प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कादिर के चार बेटों में से एक सुलेमान को हिरासत में ले लिया है।

घरेलू सहायिका ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि वह सुलेमान के घर काम करती थी और वह उसे जबरदस्ती अपने फार्महाउस ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह पुष्टि होगी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

41 वर्षीय सुलेमान कादिर पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट भी खेले हैं। सुलेमान ने 2005 और 2013 के बीच 26 प्रथम श्रेणी और 40 लिस्ट ए मैच खेले हैं। सुलेमान कादिर का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं रहा था, जिसकी वजह से वह पाकिस्तान की नेशनल टीम में कभी अपनी जगह नहीं बना सके थे। सुलेमान के पिता एक पूर्व स्टार क्रिकेटर थे जो पाकिस्तान के लिए 67 टेस्ट और 104 वनडे खेले। 1980 के दशक में लेग स्पिन गेंदबाजी की कला को फिर से जीवित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उनका सितंबर 2019 में निधन हो गया था।

