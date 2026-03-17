गलत वजहों से चेन्नई सुपर किंग्स में हैं धोनी, एबी डीविलियर्स ने क्यों कहा ऐसा? जानिए
एमएस धोनी एक बार फिर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2026 में वह चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के लिए खेलेंगे। पिछले कई साल से कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल 2026 में वह चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के लिए खेलेंगे। पिछले कई साल से कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा, लेकिन हर साल वे आगे खेलते हुए चले जा रहे हैं। आखिरी इंटरनेशनल मैच उन्होंने 2019 में खेला था और अब 2026 आ चुका है, लेकिन धोनी आईपीएल में एक्टिव हैं। सीएसके के लिए वे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और कुछ ही गेंदों के लिए मैदान पर आते हैं। हालांकि, साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने कहा कि अगर वह कप्तानी नहीं कर रहे हैं और निचले क्रम में खेल रहे हैं, तो वह टीम में जगह बनाने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं।
स्टार स्पोर्ट्स पर एबी डिविलियर्स ने कहा, "अगर वह नंबर 8 या नंबर 9 पर बैटिंग करने वाले हैं और असल में कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह लगभग एक जगह बना रहे हैं और गलत वजहों से लगभग वहां पहुंच गए हैं। ट्रॉफी जिताने वाला कोई एक नहीं होता, आखिर में यह टीम की परफॉर्मेंस होती है। मुझे लगता है कि रुतुराज और संजू MS की जगह लेने के लिए एकदम सही खिलाड़ी हैं।"
दूसरी तरफ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि धोनी को पहले आकर 25-30 गेंदों का सामना करना चाहिए, ताकि मैचों में असर डाला जा सके। जियोस्टार पर उन्होंने कहा, “मुझे एमएस धोनी के नंबर 8 या 9 पर बैटिंग करने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि उनमें अकेले दम पर मैच पलटने की काबिलियत है, जो CSK टीम का कोई दूसरा बैटर नहीं कर सकता। वह सिर्फ पांच या दस गेंदों तक बैटिंग करते हैं, तो सोचिए कि अगर माही भाई 25 या 30 गेंदें खेलें तो क्या कर सकते हैं।”
पुजारा एक सीजन सीएसके का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं CSK सेटअप में रहा हूं। उस माहौल में, खिलाड़ी बहुत कम्फर्टेबल रहते हैं; यह एक परिवार जैसा है। जब आप उस सेटअप में होते हैं, तो एक खिलाड़ी के तौर पर आपसे क्या उम्मीद की जाती है, इस बारे में क्लैरिटी होती है। लॉयल्टी भी एक अहम हिस्सा होती है, क्योंकि CSK के ज़्यादातर खिलाड़ी, अगर आप हिस्ट्री देखें, तो एक बार उस सेटअप का हिस्सा बनने के बाद लंबे समय तक टिके रहते हैं। टीम में अब बदलाव आ रहा है, इसलिए युवा खिलाड़ियों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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