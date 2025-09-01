AB de Villiers tells Ravichandran Ashwin that You should have never left CSK after his retirement तुम्हें CSK को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, एबी डिविलियर्स ने आर अश्विन के लिए क्यों कहा ऐसा?, Cricket Hindi News - Hindustan
AB de Villiers tells Ravichandran Ashwin that You should have never left CSK after his retirement

तुम्हें CSK को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, एबी डिविलियर्स ने आर अश्विन के लिए क्यों कहा ऐसा?

ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है। ऐसे में अब वे दुनिया की अन्य टी20 लीग्स में खेल सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकी एबी डिविलियर्स ने कहा है कि आपको सीएसके को नहीं छोड़ना चाहिए था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 10:33 AM
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब भारतीय क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले साल के आखिर में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इस ऑफ स्पिनर ने अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया है। वे आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के लिए खेलते हुए नजर आए थे। हालांकि, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का मानना है कि आर अश्विन को सीएसके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। अश्विन अब दुनिया की अलग-अलग लीग में खेलने के लिए खुद को रजिस्टर कर रहे हैं।

अश्विन ने आईपीएल में सीएसके के अलावा राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी ये टूर्नामेंट खेला है। अश्विन सीएसके के साथ सबसे ज्यादा सफल रहे हैं। करियर की शुरुआत भी उन्होंने इसी टीम के साथ की थी। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स भी यही मानते हैं कि अश्विन को पहले कभी सीएसके को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जब वह अन्य टीमों के लिए खेलते थे तो उन्हें "सेटल" महसूस नहीं होता था।

आईपीएल करियर में अश्विन ने 221 मैचों में 187 विकेट निकाले हैं और वे आईपीएल में टॉप 5 विकेट टेकर्स में शामिल हैं। एबी डिविलियर्स ने 360 लाइव सेशन में एक्स पर कहा, "शानदार करियर। कहना ही पड़ेगा, क्या शानदार खिलाड़ी था। खेल का क्या वैज्ञानिक था। खेल का एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर। वह हमेशा नियमों की सीमा तक जाता था। आम तौर पर सही होता था, भले ही उस पर थोड़ी-बहुत नाराजगी भी होती थी। मैं खेल का अध्ययन करने वाले लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और वह ऐसे ही क्रिकेटरों में से एक था।"

उन्होंने आगे कहा, "अविश्वसनीय कौशल। भारत में एक महान खिलाड़ी और आइकन। उन्होंने वर्षों तक टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई मैच जीते हैं। उन्होंने दूसरी टीमों के लिए भी खेला, लेकिन उन टीमों में कभी भी खुद को स्थापित महसूस नहीं किया। मेरे विचार से, उन्हें हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स में ही रहना चाहिए था। जाहिर है, यह उन पर निर्भर नहीं था, क्योंकि उन्हें टीम में बनाए रखने और टीम के चयन में कई तरह की बातें शामिल होती हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा पीली जर्सी वाले खिलाड़ी के रूप में याद रखूंगा।"