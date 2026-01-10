ICC रैंकिंग्स में रोहित को पीछे छोड़ नंबर-1 बनना चाहेंगे कोहली; एबी डिविलियर्स का बड़ा बयान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले क्रिकेट जगत की निगाहें टीम इंडिया के दो दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की आईसीसी रैंकिंग पर टिकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इस मुकाबले पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली वनडे रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए बेताब होंगे।
रैंकिंग की दिलचस्प जंग
वर्तमान में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज हैं, जबकि विराट कोहली उनसे केवल आठ रेटिंग अंक पीछे दूसरे स्थान पर काबिज हैं। डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर चर्चा करते हुए कहा, "रोहित फिलहाल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज हैं और मेरा विश्वास कीजिए, विराट को इस बारे में अच्छी तरह पता होगा। यह नंबर 1 और 2 बल्लेबाजों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। विराट को नंबर 2 का स्थान पसंद नहीं है। हां, वे साथी और दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट नंबर 1 बनने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।"
टीम इंडिया के लिए फायदे का सौदा
डिविलियर्स का मानना है कि खिलाड़ियों के बीच यह आंतरिक होड़ टीम के लिए वरदान साबित होती है। उन्होंने आगे कहा, "वे इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वे इसे जानते होंगे। रोहित नंबर 1 पर बने रहना चाहेंगे और विराट नंबर 1 बनना चाहेंगे। टीम के भीतर ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी है और इससे अंततः टीम इंडिया को ही फायदा होगा।" डिविलियर्स ने यह भी रेखांकित किया कि यह प्रतिस्पर्धा केवल शीर्ष खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, "टीम में बाहर बैठे बल्लेबाज भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन है और उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए किसे पीछे छोड़ना है।" न्यूजीलैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज और इसके बाद होने वाले पांच टी20 मैच अगले महीने होने वाले '2026 टी20 विश्व कप' के लिहाज से टीम इंडिया की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
शानदार फॉर्म में हैं विराट और रोहित
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले दोनों खिलाड़ी शानदार लय में हैं। जहां विराट कोहली ने अपनी पिछली 6 पारियों में लगातार 50 से अधिक रन बनाए हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी अपनी पिछली पांच पारियों में से चार में 50+ का स्कोर खड़ा किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मैच के बाद अब रोको की जोड़ी लगभग एक महीने बाद मैदान पर नजर आएगी जिनसे फैंस को बहुत उम्मीदें होंगी।