Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़AB de Villiers overjoyed as SA Qualify for ICC Women Cricket World Cup final praising Laura Wolvaardt Marizanne Kapp
SA ने कटाया वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट तो खुशी से झूम उठे एबी डी विलियर्स, इन 2 प्लेयर्स की जमकर की तारीफ

संक्षेप: साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रौंदकर पहली बार खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस की एबी डी विलियर्स ने खूब तारीफ की।

Thu, 30 Oct 2025 06:33 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका ने बुधवार, 29 अक्टूबर को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को बुरी तरह रौंदकर फाइनल में जगह बनाई। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब साउथ अफ्रीका की टीम खिताबी मुकाबला खेलेगी। साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचाने में अहम रोल कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ सबसे अनुभवी ऑलराउंडर मैरिजेन कप्प ने किया। साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचता देख एबी डी विलियर्स खुशी में झूम उठे, उन्होंने अपनी टीम की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने लौरा और मैरिजेन के दमदार प्रदर्शन की भी सराहना की।

एबी डी विलियर्स ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “साउथ अफ्रीका वुमेंस क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। लॉरा वोल्वार्ड्ट का अविश्वसनीय स्ट्रोक-प्ले, और काप्पी ने गेंद के साथ आगे आकर लीड किया और 5-एर हासिल किया। फाइनल की ओर। आइए इस लय को बनाए रखें। प्रोटियाज़, कम ऑन!”

बात मैच की करें तो, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बोर्ड पर लगाए। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने इस दौरान 169 रनों की धमाकेदार पारी खेल जीत की नींव रखी। पहले विकेट के लिए लौरा और ताजमिन ब्रिट्स (45) के बीच शतकीय साझेदारी हुई और दोनों ने मिलकर 116 रन जोड़े। इनके अलावा मैरिजेन कैप ने 42 और क्लो ट्रायॉन ने 33 रनों का योगदान दिया।

सेमीफाइनल में 320 रनों का टारगेट पहाड़ जैसा ही महसूस होता है। इस स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम दबाव में थी, इसका असर उनकी बैटिंग पर पड़ा। टॉप-3 बैटर एमी जोन्स, टैमी ब्यूमोंट और हीथर नाइट 0 पर आउट हो गईं। इंग्लैंड का स्कोर एक समय पर 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 1 रन था। इसके बाद कप्तान नैट साइवर-ब्रंट (64) और एलिस कैप्सी (50) ने अर्धशतकीय पारी खेल टीम को संभाला तो मगर वह जीत नहीं दिला पाए। इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और 42.3 ओवर में 194 रनों पर ढेर हो गई। मैरिजेन कैप ने इस दौरान पंजा खेलते हुए 7 ओवर में मात्र 20 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 3 मेडन ओवर भी डाले।

साउथ अफ्रीका ने यह मैच 125 रनों के विशाल अंतर से जीता। लौरा वोल्वार्ड्ट को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
