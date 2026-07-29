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ऋषभ पंत के चयन से हैरान एबी डिविलियर्स, 33 साल के सारांश जैन को मौका मिलने से हुए खुश

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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एबी डिविलियर्स आगामी श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत का नाम टीम में देखकर थोड़ा हैरान हुए हैं। उनका मानना है कि आईपीएल के दौरान पंत में आत्मविश्वास की कमी दिखी। सारांश को 33 साल की उम्र में पहली बार मौका मिला है।

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ऋषभ पंत, विराट कोहली

श्रीलंका के खिलाफ होने वाले आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुकी है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। टीम में जडेजा-सिराज जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि सारांश को पहली बार मौका मिली है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ऋ।भ पंत का नाम टीम में देखकर थोड़ा हैरान हुए हैं। उनका मानना है कि पंत का आईपीएल में आत्मविश्वास काफी कम था और एनर्जी भी लगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह अगले महीने सीरीज में अच्छा करेंगे।

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ऋषभ पंत के चयन पर बोले डिविलियर्स

ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मौका दिया गया है। साथ ही रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह भारतीय टेस्ट टीम में वापस लौटे हैं। एबी डिविलियर्स ने कहा है कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन के बाद सारांश को 33 साल की उम्र में मौका मिलना शानदार है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा हैरान करने वाला था। हमें यह देखना होगा कि उनकी फिटनेस कैसी है और प्रदर्शन करने की उनकी भूख कैसी है, क्योंकि आईपीएल के दौरान वह थोड़े कम आत्मविश्वासी दिख रहे थे और उनकी एनर्जी भी कम थी। लेकिन वह एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे और मुझे विश्वास है कि वह अच्छा करेंगे। मैं बड़ा फैन हूं, मैं बस उन्हें पूरे जुनून के साथ खेलते देखना चाहता हूं।''

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सारांश को मौका मिलने पर खुश

उन्होंने आगे कहा, ''सबसे बड़े सरप्राइज सारांश जैन हैं। वह 33 साल के हैं और काफी समय से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल रहे। उन्हें मौका मिलते देखना शानदार है। वह ऑफ स्पिनर हैं और बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं जैसा कि वॉशिंगटन सुंदर करते हैं। वह काफी समय से खेल रहे हैं और उनके आंकड़े अच्छे हैं। उनका औसत 27 के आस पास और स्ट्राइक रेट 54 है। वह बीच के ओवरों में गेंद पुरानी हो जाने के बाद शुभमन गिल को बेहतर विकल्प देंगे। उनका बल्लेबाजी रिकॉर्ड भी अच्छा है, जिसमें कई अर्धशतक और कुछ शतक शामिल हैं। मैं उन्हें बल्लेबाजी ऑलराउंडर से ज्यादा गेंदबाजी ऑलराउंडर कहूंगा।''

इस सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज से पहले भारतीय टीम सात अगस्त से कोलंबो में चार दिन का अभ्यास मैच भी खेलेगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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