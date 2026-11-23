ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी की थी बॉल टैंपरिंग, अब एबी डिविलियर्स ने लगाया 'चीटिंग' का आरोप
एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर बॉल टैंपरिंग का नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दूसरे टेस्ट मैच में और तीसरे टेस्ट मैच में बॉल टैंपरिंग सभी ने स्वीकार की है, लेकिन पहला टेस्ट भी दूध का धुला नहीं था।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में पहले ही बॉल टैपरिंग के 2018 के जुड़े मुद्दे से भूचाल मचा हुआ है। अब साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी और उस सीरीज में खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर 2018 के दौरे को लेकर एक ऐसा आरोप लगाया है, जिसकी वजह से और भी बवाल सैंडपेपर कांड में मच सकता है। एबी डिविलियर्स ने डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर बॉल से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। यह उस खास मैच के लिए लगाया गया किसी भी शख्स द्वारा पहला आरोप है। उस दौरे का दूसरा और खासकर तीसरा मैच पहले से ही बॉल टैंपरिंग के लिए चर्चित है।
ऑस्ट्रेलिया को केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में बॉल टैंपर कर करते हुए पाया गया था। कैमरोन बैनक्रॉफ्ट को बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने बॉल को टैंपर किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि डरबन टेस्ट मैच में कोई भी छेड़छाड़ गेंद से नहीं की गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले टेस्ट मैच को लेकर की गईं बैनक्रॉफ्ट की बातों को स्वीकार नहीं किया।
डिविलियर्स ने कहा, "मैं देख सकता हूं कि अब हर कोई यह मान रहा है कि यह पोर्ट एलिजाबेथ में बॉल टैंपरिंग हुई थी। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि पहले टेस्ट मैच में डरबन भी कुछ कम नहीं था। फुटेज जाकर देख लीजिए। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है।" डिविलियर्स के दावों को इस बात से भी वजन मिलता है, क्योंकि हेराल्ड सन के पब्लिश किए गए डेटा से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में पहले टेस्ट में ज्यादा रिवर्स स्विंग हासिल की थी, जबकि केपटाउन में तीसरे टेस्ट में वे चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे।
डिविलियर्स ने आगे कहा, "हम सब उस चीज को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, जिसका इस्तेमाल किया गया था? असल बात यह है कि जमीन पर कुछ गैर-कानूनी करने का पहले से सोचा-समझा फैसला लिया गया था और हर एक इंसान को इसके बारे में पता था। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है।" मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के दावों को खारिज कर दिया थ। बाद में कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने 4000 शब्दों में अपनी बात लिखी थी और बताया कि उस दौरे पर क्या कुछ हुआ था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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