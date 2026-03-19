IPL 2026 से पहले विस्फोटक बैटर अभिषेक शर्मा को डिविलियर्स-कुंबले ने दी ये सलाह, सहवाग से भी की तुलना

अनिल कुंबले ने अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें एक महान खिलाड़ी बनने की सारी काबिलियत है। वहीं एबी डिविलियर्स का मानना है कि अभिषेक से अब टीमें ज्यादा उम्मीद लगा रही होंगी।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने काफी समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अभिषेक शर्मा ने अपने प्रदर्शन से पिछले दो सीजन में आईपीएल में धूम मचा दी थी। आईपीएल 2026 में भी वह अच्छे फॉर्म की उम्मीद कर रहे होंगे। एबी डिविलियर्स और अनिल कुंबले ने अभिषेक की ऑफ-स्पिन के खिलाफ दिक्कतों, उनके इनकंसिस्टेंटनेस, उम्मीदों के दबाव और वह इन चुनौतियों का सामना करके अपने बेस्ट फॉर्म में कैसे लौट सकते हैं, इस पर अपने विचार शेयर किए।

जियोस्टार के 'आईपीएल टुडे लाइव ' पर बात करते हुए, जियोस्टार के एक्सपर्ट अनिल कुंबले ने कहा, "मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा में एक महान खिलाड़ी बनने की सारी काबिलियत है। अगर आप उनके छोटे इंटरनेशनल करियर को देखें, तो वह पहले से ही नंबर वन टी20 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। वह गेंदबाजों पर हावी रहते हैं और उन्हें दबाव में डालते हैं, लेकिन इस तरह की डराने वाली बैटिंग स्टाइल के साथ, कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल है, खासकर टीम के नजरिए से। अभिषेक के साथ इंडिया ने इसे अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि नहीं तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता था। दूसरे बैट्समैन भी थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको ऐसी टीम की जरूरत होती है। इसीलिए उन्हें एसआरएच के लिए खेलने में मजा आया, जहां उन्हें खुलकर बैटिंग करने की आजादी है।''

उन्होंने आगे कहा, ''एक चीज जो उन्होंने अब एडजस्ट कर ली होगी, वह है ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ उनकी दिक्कत, जिसे उन्होंने फाइनल में मैनेज किया और फिफ्टी बनाई। अगर आप एक महान खिलाड़ी और कंसिस्टेंट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और इसे अपने दिमाग में कंट्रोल करना ही सबसे जरूरी होगा।"

अभिषेक शर्मा के क्रीज पर ज्यादा देर तक टिके रहने पर कुंबले ने कहा,"मैं उन्हें वीरेंद्र सहवाग जैसे किसी से जोड़ता हूं, क्योंकि वह हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते थे। जब वह टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट और फिर टी20 क्रिकेट में आए, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पारी को थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ाना होगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग अभी भी 140-150 के स्ट्राइक-रेट से खेलते थे। इसलिए, अभिषेक शर्मा को इस बारे में सोचना शुरू करना होगा, यह कहते हुए कि, 'मैं 200 के स्ट्राइक-रेट से रन बना रहा हूं, मुझसे उम्मीदें हैं, क्या मुझे अब 300 के स्ट्राइक-रेट से खेलना चाहिए?' यानी 85-90। टी20 फ़ॉर्मेट में आपको इसी तरह की मैच्योरिटी चाहिए। शायद इस सीजन में आप अभिषेक शर्मा में इसी तरह की मैच्योरिटी देखेंगे, जिसकी एसआरएच उम्मीद कर रही होगी।"

डिविलियर्स ने कहा, "वह अब 20 का नहीं, बल्कि 25 साल का है। इसलिए, यह पक्का वह फेज है जहां उसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी होगी। मीडिया का प्रेशर होगा और लोग उससे और ज्यादा कंसिस्टेंट बनने के लिए कहेंगे। हम जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान वह थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, जो निराशाजनक था। फाइनल में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इसके अलावा, यह उसके लिए एक शांत टूर्नामेंट था। वह कई बार अजीब था।''

उन्होने आगे कहा, ''आईपीएल 2025 में उसका प्रदर्शन जबरदस्त रहा, उसने लगभग 200 का स्ट्राइक-रेट बनाया और उसका एवरेज 30 के आस-पास रहा, जो टूर्नामेंट में 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले ओपनिंग बैट्समैन के लिए अच्छा है। एक बार फिर, कंसिस्टेंसी शब्द दिमाग में आता है। यह एक पर्सनल चैलेंज है जिसे उसे मेंटली पार करना होगा, जो उम्मीदों के साथ आता है, और यह क्रिकेट का सबसे खतरनाक शब्द है, जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया आप पर हावी हो रही है, और यह उस पर है कि वह इस पूरे समय उन मेंटल लड़ाइयों से लड़े। आने वाले सीज़न में।"

अपने गेम प्लान को और मज़बूत करने पर डिविलियर्स ने कहा,"उनकी सफलता, और उनके करियर की लंबी उम्र और कंसिस्टेंसी का जवाब, अलग-अलग मैच-अप को समझने और उनका सम्मान करने में है। एक बॉलर आता है, मान लीजिए वह बुमराह है, और गेम दांव पर है। आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप उस पर अटैक करते हैं, या आप इसका सम्मान करते हैं और दूसरे छोर पर पहुँच जाते हैं? यहीं पर आपको एक बैटर के तौर पर खुद के प्रति सच्चा होना होता है। आपको महसूस करना होगा, ‘यहां एक खतरा है, मैं कम्फर्टेबल नहीं हूं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं इसे कुछ मिनट दूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ और सामने आता है।’