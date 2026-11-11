वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया धमाल, रन बनाने के मामले में टॉप पर पहुंचे
आर्यवीर सहवाग अंडर-19 एशिया कप में ग्रुप स्टेज तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। आर्यवीर ने तीन मैच में 252 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के अल मोमिन हैं।
सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में दमदार प्रदर्शन किया है। लगातार मैचों में उन्होंने टीम के लिए बेहतरीन पारियां खेली है। आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में 168 गेंदों में 17 चौके और सात छक्कों की मदद से 160 रन की शानदार पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका दिलाई। भारत ने मंगलवार को यूएई को 70 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आर्यवीर ने तीन पारियों में एक अर्धशतक और एक शतक लगाया है। आर्यवीर के अलावा बांग्लादेश के बल्लेबाज अहसन अल मोमिन ने टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज खत्म होने पर 200 से अधिक रन बनाए हैं।
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग जारी अंडर-19 एशिया कप में ग्रुप स्टेज तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने तीन मैचों में 252 रन बनाए हैं। जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के अहसन अल मोमिन हैं, जिन्होंने तीन मैचों में 234 रन बनाए हैं। आर्यवीर और मोमिन टूर्नामेंट में 200 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सूची में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के बल्लेबाज उसमान खान हैं। उन्होंने तीन मुकाबले में 174 रन किए हैं। अफगानिस्तान के शाह फैसल रहीमी ने तीन मैच की दो पारियों में 116 रन बनाए हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज सेनुजा वेकुनागोडा ने तीन मुकाबले में 114 रन दर्ज किए हैं।
अंडर-19 एशिया कप में आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन
सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन मैच में 252 रन बनाए हैं। ग्रुप स्टेज में उनका औसत 126 का है। वह जारी टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले 6 बल्लेबाज में से एक हैं। पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ 131 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि इस मुकाबले में उन्हें खाता खोलने के लिए 14 गेंदों का इंतजार करना पड़ा था। आर्यवीर ने अपनी पारी में 168 गेंदों में 17 चौकों और सात छक्कों की मदद से 160 रन बनाए। आर्यवीर ने इससे पहले नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप चरण के मुकाबले में उनके बल्ले से 22 रन निकले थे।
भारत का अंडर-19 एशिया कप 2026 में सफर
भारत ने ग्रुप ए मैच में 50 ओवर में सात विकेट पर 309 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद यूएई को 50 ओवर में 239 रन पर समेट दिया। भारत का सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। भारत ने पहले मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 3 विकेट से मुकाबला गंवाया। वहीं यूएई के खिलाफ टीम ने 70 रनों से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बनाई।
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