जूनियर सहवाग ने सेमीफाइनल में भी दिखाया जलवा, U19 एशिया कप में बना दिए हैं 304 रन
जूनियर सहवाग ने U19 मेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भी अपना जलवा दिखाया। अर्धशतक बनाकर वे आउट हुए। उस समय तक टीम की स्थिति अच्छी थी। U19 एशिया कप में वे 300 से ज्यादा रन 4 मैचों में बना चुके हैं।
भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की झलक आप उनके बेटे आर्यवीर सहवाग में देख सकते हैं। सहवाग डैडी हंड्रेड यानी बड़ी शतकीय पारियां खेलते थे। तेजी से रन बनाते थे। ओपनर थे और चौके-छक्के लगाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। उनके बेटे आर्यवीर में भी यही सब गुण नजर आते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में जूनियर सहवाग ने एक से एक कमाल की पारी खेली है। उन्होंने दिखा दिया कि वे भी लंबी रेस के घोड़े हैं और पिता के पद चिन्हों पर चलकर देश का नाम रोशन करने वाले हैं।
आर्यवीर सहवाग ने अंडर 19 मेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ा और इस टूर्नामेंट में अपने रनों की संख्या को 300 के पार भेज दिया। इतने रन अन्य किसी बल्लेबाज ने इस बार इस टूर्नामेंट में नहीं बनाए हैं। जूनियर सहवाग ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ नॉकआउट मैच में 57 गेंदों में 51 रन बनाए। छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया था। इससे पहले जब भारतीय टीम पर पाकिस्तान से मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा था तो उन्होंने 160 रनों की पारी खेली थी और टीम का स्कोर 300 के पार कराया था।
जूनियर सहवाग अब तक 4 मैचों में अंडर 19 एशिया कप में 304 रन बना चुके हैं। इस मैच को अगर जीत जाएगा भारत तो उनके पास एक और पारी होगी, जहां वे छाप छोड़ सकते हैं। इसके बाद उनका नाम आईपीएल ऑक्शन में जरूर आजाएगा। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में 52 गेंदों में 70 रनों की नाबाद पारी आर्यवीर ने खेली थी, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 40 गेंदों में 22 रन बनाए थे। हो सकता है कि मैच सिचुएशन और दबाव के कारण वह अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन अगले मैच में 160 रनों की पारी खेलकर उन्होंने सारा दबाव खुद से हटा दिया था और अब सेमीफाइनल में कमाल का अर्धशतक जड़ा।
भारत की अंडर 19 टीम को इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से जब 3 विकेट से हार मिली थी तो भारतीय टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। भारत को आखिरी मैच में यूएई से भिड़ना था। उस मैच में भारत की शुरुआत बहुत साधारण थी। हालांकि, आर्यवीर सहवाग ने 160 और वीके विनीत ने 67 रनों की पारी खेलकर टीम को 300 के पार पहुंचाया था। अन्य कोई बल्लेबाज उस मैच में नहीं चला था। उधर, यूएई की टीम 239 रनों पर ढेर हो गई थी और भारत 70 रनों से मैच जीत गया था। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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