आर्यवीर सहवाग का विराट कोहली संग पुराना इंटरव्यू वायरल, वीरेंद्र सहवाग को लेकर पूछा- मेरे पापा से पहली बार…
आर्यवीर सहवाग का 9 साल पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा, जिसमें वह विराट कोहली से बातचीत करते हुए नजर आ रहे। आर्यवीर अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप में धमाकेदार पारी के बाद चर्चा में हैं।
भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 में दमदार पारी खेलने के बाद सूर्खियों में हैं। उन्होंने मंगलवार (10 नवंबर) को यूएई के खिलाफ 168 गेंदों में 17 चौकों और सात छक्कों की मदद से 160 रन बनाए। भारत ने 309/7 का स्कोर बनाया और यूएई को 70 रनों से रौंदकर सेमीफाइनल में एंट्री की। यूएई के खिलाफ गदर काटने के बाद ओपनर आर्यवीर का विराट कोहली के साथ एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उन्होंने 2017 में स्टार स्पोर्ट्स पर कोहली से बातचीत की थी। कोहली तब भारतीय टीम के कप्तान थे। आर्यवीर ने कोहली से अपने पिता से मिलने को लेकर सवाल किया था।
'वह आपके पापा के बहुत अच्छे दोस्त रहे'
वीडियो में आर्यवीर ने कोहली से पूछा कि जब आप छोटे थे तो मेरे पापा से पहली बार मिलने की कोई खास याद है? जवाब में कोहली ने कहा, ''मैं पहली बार आपके पापा से अजीत चौधर के जरिए मिला था। वह दिल्ली में कोच हैं। वह आपके पापा के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उनके साथ खेले हैं। वह मुझे जानते थे और हमारे स्टेट लेवल के दो-तीन साल से कोच थे। मैंने अंडर-17 क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी लगाई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि एक फंक्शन है, जिसमें सहवाग जी आने वाले हैं। क्या तुम्हें उनसे मिलना है? मैंने बोला कि हां जरूर मिलना है। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया था। तब मैं उनसे पहली बार मिला था। मेरे पास उस समय का फोटो भी है।''
आर्यवीर सहवाग ने पिता से किया था ये वादा
आर्यवीर सहवाग ने यूएई के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से किया बड़ा शतक जड़ने का वादा पूरा किया था। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। आर्यवीर ने यूएई पर भारत की जीत के बाद कहा, ''मैं इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलना चाहता था। मैंने आज बड़ा स्कोर बनाने का वादा किसी से किया था और खुशी है कि मैं उसे पूरा कर सका। वह कोई और नहीं, बल्कि मेरे पिता वीरेंद्र सहवाग हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं बड़ा शतक बनाऊंगा। मुझे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना है क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़े शतक ही पसंद हैं।'' आर्यवीर को अपना पहला रन बनाने के लिए 14 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पारी को गति देते हुए 131 गेंदों में युवा वनडे क्रिकेट का अपना पहला शतक जड़ दिया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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